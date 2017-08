En solidarité avec le petit Samy Amour

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Le comité du village Ibdache, en collaboration avec les jeunes de la commune de Timizart, organise un tournoi du foot caritatif en faveur de jeune Samy Amour, atteint d’une maladie grave nécessitant une intervention chirurgicale lourde et coûteuse à l’étranger. Dix neuf équipes, représentant différents villages de la commune, prennent part à cet événement de solidarité qui a débuté la semaine passée et s’étalera jusqu’au 28 du mois en cours. Les joueurs s’affrontent dans une ambiance conviviale et de fair-play, tant le résultat n’a que peu d'importance. «Nous espérons contribuer, un tant soit peu, à l’opération de collecte d’argent, pour permettre à Samy d’effectuer ses soins à l’étranger. L’objectif de tous, c’est de lui permettre de recouvrir sa bonne santé», dira l’un des participants. Les contributions financières des équipes ont été versées directement à la famille du jeune malade par le comité d’organisation. «C’est notre façon de contribuer à la collecte des fonds nécessaires pour la prise en charge de notre frère Samy. Ce tournoi est avant tout un événement de solidarité», explique M. Tissegouine Mustapha, membre du comité d’organisation. Cette manifestation tente de démontrer, une fois de plus, que le sport est un vecteur social non négligeable sur lequel on peut réellement s’appuyer au profit d’œuvres de bienfaisance. Des valeurs telles que la solidarité, l’entraide et la fraternité représentent un véritable socle pour notre société. Il y a lieu de souligner que les revenus de ce tournoi ne représentent qu’une infime partie de la faramineuse somme dont aura besoin Samy. A cet effet, une opération de collecte de dons dans les rues et les places publiques sera lancée dans les tous prochains jours par le comité du village Touint, d’où est originaire le jeune patient : «Nous allons lancer la campagne de collecte de fonds sitôt l’autorisation délivrée par l’autorité compétente», a affirmé un membre du dit comité qui assure également que tous les préparatifs sont mis en place : «Une cellule de crise a été installée depuis deux semaines, ses membres sont à pied d’œuvre pour faire aboutir les démarches administratives devant permettre le lancement de la quête de fonds dans les meilleurs délais». Comptant sur la mobilisation et l’engagement de tout un chacun pour une si noble cause, le comité de soutien à Samy espère réussir le pari de ramasser le maximum d’argent, pour aider le jeune malade et contribuer ainsi à sauver une vie humaine.

Ahmed Oulagha