Le village Tigounatine fête ses lauréats

Comme à l’accoutumée, le village de Tigounatine, relevant de la commune d’Akerrou, dans la daïra d’Azeffoun, n’a pas oublié ses lauréats qui ont réussi aux différentes examens de fin d’année, à savoir la cinquième, le BEM et le Bac. En effet, le comité de village et l’ensemble des parents d’élèves ont organisé, avant-hier samedi, une cérémonie grandiose, pour honorer un total de 39 lauréats (tous paliers confondus). La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance bon enfant, dans la cour de l’école primaire du village, en présence de bon nombre de villageois, venus encourager leurs enfants afin de fournir davantage d’efforts pour d’autres succès à l’avenir. Toutefois, le moment marquant de ce rendez-vous fut incontestablement la présence de la championne du monde du karaté do, en l’occurrence Lamia Matoub, originaire du village. La karatéka, accompagnée du président de la ligue nationale du karaté et du représentant de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, a été honorée par le comité de village et l’ensemble des villageois, qui n’ont pas manqué de montrer leur fierté de la championne de la bourgade. A rappeler que Lamia Matoub a obtenu la médaille en vermeille lors des jeux mondiaux qui se sont déroulés en Pologone fin juillet passé. «La fierté d’un Kabyle, c’est d’être honoré après un sacre, en présence de ses proches», déclare un organisateur de cette louable cérémonie, ayant célébré les exploits des enfants Tigounatine.

A. I.