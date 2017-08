Ça n’en finit pas à Si Lounis!

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

En cette période de grandes chaleurs, nombre de foyers de la commune de Aïn Zaouïa souffrent de chutes de tension électrique répétitives. Les habitants du village Si Lounis, englobant environ une quarantaine d’habitations, disent n’avoir plus de courant électrique aussi bien en hiver qu'en été. «Nous avons adressé une pétition et un courrier au maire à ce sujet parce qu'on ne peut plus continuer à vivre dans le noir. Quant à nos appareils électroménagers, ils sont tout bonnement à l'arrêt. On ne se contente que d'allumer quelques lampes. Quand allons-nous sortir de ces ténèbres ?», s'interroge un signataire de la dite pétition. Dans le document en question, ils appellent tous les responsables concernés à se pencher sur ce problème «de manière sérieuse», sinon ils ne paieront plus leurs quittances. «Ce n'est pas seulement une menace. Nous allons passer à l'action dès que les factures arriveront», enchaîne un autre signataire. Approché à ce propos, le maire, M. Merzouk Haddadi, confirmera qu'il a reçu la dite pétition. «C'est vrai. C'est un village qui souffre énormément. D'ailleurs, j'inviterai les responsables de la SDC à faire une sortie sur les lieux afin de déterminer ce qu'il y a lieu à faire pour régler ce problème", dit-il. Et de poursuivre: «Il faudrait peut-être renforcer le réseau. En tout cas, tout ce qui est technique est laissé aux spécialistes». À la question de savoir si d'autres villages souffrent du même problème durant, notamment, ces journées caniculaires, il répondra que la situation s'est nettement améliorée par rapport aux années précédentes : «Beaucoup d'efforts ont été fournis, ces dernières années, dans ce domaine. La SDC a non seulement renforcé les réseaux, mais aussi remplacé ses équipements. La modernisation de ces derniers a permis une stabilité», note-t-il. Néanmoins, le maire reconnaît que du côté de Boumahni, et plus particulièrement dans l'axe de l'antenne de mairie, certaines perturbations leur ont été signalées. «Certes, à ce niveau, il y a eu des opérations effectuées, mais des pannes sporadiques y surviennent», conclut-il. Cela étant, les habitants de Si Lounis attendent toujours que cette commodité soit renforcée dans le village.

Amar Ouramdane