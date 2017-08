D’innombrables fuites sur le réseau AEP !

Par DDK | Il ya 1 heure | 169 lecture(s)

D’aucuns ne peuvent cacher leur désolation devant les d’innombrables quantités d’eau potable qui se perdent dans la nature dans plusieurs villages et localités Sud de la wilaya de Tizi-Ouzou. En effet, que ce soit à Maâtkas, Souk el ténine, Tirmitine, Tizi N’tléta, Mechtras, Beni-Z’menzer, Beni Douala, mais aussi au niveau des axes routiers de toutes ces contrées, des fuites d’eau considérables sont signalées. Les services de l’ADE, sans doute débordés et n’ayant pas suffisamment de moyens, n’arrivent plus à colmater toutes ces brèches en raison, notamment, du taux de corrosion qui frappe les conduites d’AEP, particulièrement dans la commune de Maâtkas. Dans cette commune précisément, même les conduites principales, alimentant toute la partie Sud-ouest de la wilaya, depuis la nappe phréatique de Bouaïd vers la station de pompage de Tassadort qui, à son tour alimente le réservoir de Mezdata, n’ont pas échappé à la dégradation. Une situation qui dure depuis des lustres en attendant, peut-être, sa réfection en tubes PEHD. Il suffirait d’une petite tournée en voiture dans ces différents villages, pour comptabiliser plusieurs fuites. Et du coup, ce sont d’inestimables hectolitres qui se perdent dans la nature. Quelquefois, même les citoyens se mettent de la partie, endommageant, eux-mêmes, les conduites lors de leurs travaux domestiques. D’autres fois, ce sont carrément des entreprises de bâtiments et/ou de travaux publics qui provoquent des dégâts sur le réseau AEP, sans se soucier aucunement de la remise en l’état. En tout état de cause, il n’est un secret pour personne qu’au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, les pertes en eau causées par les différentes fuites sont gigantesques. L’indignation est davantage perceptible dans les villages où les pénuries d’eau sont légion en saison estivale. Ainsi, et devant cette situation, d’aucuns remettent en question la politique de gestion rationnelle des ressources hydriques. «N’est-elle finalement pas une pure affabulation quand des milliers de citoyens constatent de visu les multiples avaries sur le réseau AEP?», c’est là la question que l’on se pose.

C. A.