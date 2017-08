Aït Hichem se réapproprie sa Fête du tapis

Par DDK | Il ya 1 heure | 165 lecture(s)

La dixième Fête du tapis d’Aït Hichem aura finalement lieu à Aït Hichem, après avoir été mise sous l’éteignoir durant plusieurs années par le Festival du même nom.

Créée par les villageois, cette fête s’était fixé comme objectif la promotion du tapis local, dont la renommée a dépassé les frontières. Même avec de maigres moyens, les Ath Hichem ont toujours réussi à drainer des milliers de visiteurs, désireux de découvrir les produits du tissage, confectionnés par les mains des montagnardes. Ces visiteurs viennent ainsi flâner entre les dizaines de stands où des artisans, dont certains viennent de très loin, exposent le travail de leurs mains aux côtés du tapis local. Les organisateurs qui préparent l’événement depuis plusieurs mois s’attendent à renouer avec la tradition dès jeudi prochain. Les habitants du village d’Aït Hichem et, à l’occasion, ceux de toute la région d’Aït Yahia, retrouveront du 17 au 21 août l’ambiance festive qui a toujours caractérisé la Fête du tapis. Les visiteurs qui n’ont pas assisté à la manifestation depuis longtemps se feront un plaisir de redécouvrir ce travail si cher à Na Taous, l’une des plus grandes figures du métier. De l’avis de la population, le tapis d’Aït Hichem n’aurait jamais dû quitter le village qui l’a vu naître. Il fut un temps où les villageois, sous la houlette de leur comité, se faisaient une fierté d’organiser cet événement avant que naissent des dissensions entre des personnes qui semblaient avoir perdu de vue l’objectif fixé à la Fête du tapis à sa création. Les choses seraient-elles rentrées dans l’ordre ? On en saura plus dans les jours à venir. De la Fête de la poterie d’Aït Kheir à celle de la robe kabyle d’Iwadhiyen, en passant par l’inoubliable Festival Raconte-Arts et les bijoux d’Ath Yenni, les amateurs de l’art et de la culture, qui ont bravé la canicule pour se déplacer, n’auront pas chômé cet été, en contemplant les produits du terroir de la Kabylie.

A. O. T.