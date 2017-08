Les villageois de Mahvouva désapprouvent

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs assurant la ligne Souk El-Hed - village socialiste «Mahvouva» ont augmenté, depuis dimanche passé, les tarifs de transport, passant de 20 à 25 dinars. Ce qui n’a pas manqué d’irriter les usagers jugeant le prix «exorbitant pour un trajet d’à peine 5 km». Les citoyens de Timizart, notamment les clients habituels des fourgons desservant Souk El-Hed, ne comprennent pas cette soudaine augmentation des tarifs, surtout qu’il y a pas si longtemps, la hausse du prix sur la ligne desservant Ouaguenoun a soulevé un tollé. Ce qui a contraint les transporteurs de renoncer à la nouvelle tarification «que rien ne justifie», selon les usagers. Cette fois-ci, les villageois de Mahvouva comptent mobiliser leur comité de village, pour dissuader les transporteurs de maintenir cette augmentation : «Nous sommes vraiment surpris par cette augmentation, car nous n’en avons même pas été avertis comme cela se faisait auparavant», dira un citoyen du village Boudrar. Ce voyageur, rencontré justement après sa descente d’un fourgon de voyageurs au chef-lieu de la commune, peste avec rage : «J’habite à Boudrar, soit à deux km d’ici (Souk El-Had ndlr), et je dois payer 25 dinars. C’est inadmissible ! Les transporteurs ne cessent d’imposer leur loi parce que il n’y a personne pour les contrôler». Un sexagénaire, qui venait lui aussi de descendre du même fourgon, tente d’apaiser la colère de ce jeune voyageur, en imputant l’augmentation du prix au «manque à gagner des transporteurs qui font face à des dépenses trop chères.» L’homme en question, qui précise qu’il n’est pas en position de défendre les transporteurs, dit vouloir ménager «le chou et la chèvre en ces temps de cherté tous azimuts.» Quoi qu’il en soit, les usagers de cette ligne de transport comptent saisir leurs comités de villages respectifs, pour appeler les transporteurs à faire preuve d’«équité et de raisonnement».

D. O.