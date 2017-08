Cross et remise de cadeaux aux lauréats à Ath Boumaâza

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

Samedi dernier, le village d'Ath Boumaâza sur les hauteurs du chef-lieu, a vécu une journée qui restera, sans doute, mémorable dans les esprits des villageois. En effet, le club sportif amateur a organisé deux importantes activités. La première a consisté en un cross au profit des garçons et des filles du patelin. Les organisateurs ont réparti les participants masculins en quatre catégories: benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors. Quant aux filles, elles ont été regroupées dans une seule catégorie. «Nous avons tout préparé à l'avance. Les véhicules étaient interdits d'emprunter l'itinéraire tracé à cet effet. Nous avons aussi mis sur pied une commission de suivi. Vraiment, cela a été un exploit», confie M. Essaïd Haddad, un membre actif du CSA à l'origine de cette initiative que tout le monde espère voir se renouveler dans d'autres occasions. Au terme des courses, des médailles et des diplômes de classement ont été remis aux trois premiers de chaque catégorie, le tout dans une ambiance festive. Puis, ce fut la deuxième activité qui se déroula dans une salle de sports. Il s'agit de la remise des prix aux lauréats du village. Au total, 21 lauréats ont été honorés: 10 à l'examen de 5e, 2 au BEM et 9 à l'examen du Bac. Ce sont devant des applaudissements nourris que les lauréats montèrent sur scène pour recevoir ces distinctions bien que celles-ci soient symboliques. «Nous avons décidé de récompenser ces élèves parce qu'ils ont honoré notre village. Nous leur souhaitons d'autres réussites à l'avenir. Vraiment, c'est un grand plaisir de rassembler les sportifs et ces lauréats aux examens. Nous promettons d'organiser d'autres activités à l'avenir», déclare M. Essaïd Haddad. «Vraiment, je suis très content de figurer parmi la liste des lauréats du village. C'est avec plaisir que je reçois cette récompense que je dédie à mes parents et à mes enseignants sans oublier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cet événement», déclare un lauréat en marge de cette cérémonie. Au terme de cette dernière, une collation a été offerte à toute l'assistance.

Amar Ouramdane