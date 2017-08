Les travaux d’aménagement urbain stagnent

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Décidément les travaux d’aménagement prévus au chef-lieu de commune de Draâ Ben Khedda ne semblent pas voir le bout du tunnel. C’est le cas de plusieurs projets, et, s’ils avancent c’est au pas de tortue. Le deuxième trottoir du boulevard Colonel Amirouche attend toujours d’être pris en charge et les premiers coups de pelle sont arrêtés au niveau du pont à l’entrée Est de la ville et dont les garde-fous sont à refaire ou à ressouder, alors que le premier trottoir achevé depuis plusieurs mois est truffé de malfaçons. Les escaliers, nouvellement réalisés n’ont pas encore connus de coup de

balai à l’instar des autres accès, a-t-on contacté sur place. «La placette 8 Mai 1945 connaît des retards considérables dans sa réception», commente un riverain. Avant hier, les travaux ont repris timidement. Le marché couvert, place 8 Mai, attend « tristement» sa réhabilitation : « On ne sait vraiment pas quand est ce que ces travaux vont reprendre, l’état dont lequel se trouve ce marché ainsi que ses alentours laisse à penser qu’il ne sera jamais achevé», regrette un habitant du quartier qui dit vivre le calvaire au quotidien à cause de la poussière et de l’état du chemin qui mène vers chez lui. A titre de rappel, ce marché n’a jamais connu d’ouverture officielle depuis sa construction en… 1983. Les listes des bénéficiaires ont été maniées et remaniées par toutes les Assemblées qui se sont succédé depuis. Des matériaux de construction y sont toutefois déposés. Est-ce la fin des attentes pour que les travaux reprennent de manière définitive afin de permettre aux bénéficiaires de rejoindre leurs stands ? Des bénéficiaires qui, pour la plupart se font vieux, d’autres ont quitté le pays pour d’autres horizons. Certains gardent toujours espoir. Avec l’arrêt des travaux de l’entreprise réalisatrice de l’aménagement de la cité Bennani, les allées commencent à perdre leurs carreaux. Ils sont nombreux à être enlevés et cassés par des mains

malveillantes.

Mohand Ameziane Tadjer.