La stèle de Matoub inachevée depuis 18 ans !

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Quelle triste image que celle qu’offre la stèle à l’effigie de Lounès Matoub, inachevée et abandonnée depuis maintenant 18 ans à Souk El-Khemis, chef-lieu de commune et de daïra de Maâtkas. En effet, au lendemain de l’assassinat odieux du Rebelle, le 25 juin 1998, et à l’instar de toutes les municipalités de la Kabylie, une association citoyenne avait vu le jour pour la préservation de la mémoire du chantre de l'amazighité, mais aussi pour prendre en charge l’érection d’une grande stèle à son effigie. La grande mobilisation d’alors autour de l’association a fait que celle-ci avait réussi à engranger une somme d’argent pour ce projet. La municipalité avait octroyé une assiette de terrain en plein chef-lieu de la daïra de Maâtkas pour ce faire, les travaux avaient été entamés illico-presto. Mais le projet n’a pu être mené à terme, en raison de l’insuffisance de l’argent amassé. Aujourd’hui et depuis, le projet est à l’abandon. Pourtant, toute la plate-forme est achevée, celle-ci est réalisée en béton armé, et actuellement seul le buste manque. L’association n’y est plus, et la stèle qui devait être inaugurée en grande pompe demeure inachevée. Pour l’heure, aucune bonne volonté ne s’est manifestée pour faire aboutir ce projet. Aujourd’hui, beaucoup s’interrogent sur cet abandon, mais pour l’heure, aucune association culturelle ni encore aucun particulier n’ont daigné mettre la main à la poche pour poursuivre ce projet tombé à l’eau depuis 1999. Pourtant, ce ne sont nullement les fans du Rebelle qui manquent dans cette localité. Il est évident que si aucune initiative n’est prise pour réhabiliter ce projet, la municipalité se doit de récupérer ce lopin foncier pour d’autres perspectives urbaines.

C. A.