Le chemin communal de Tizi N'Chréa bientôt revêtu

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

C'est peut-être l'axe principal le plus important que les responsables de cette municipalité attendent. Il s'agit du chemin communal allant de Tizi-N'Chréa (CW4) vers le chef-lieu communal. Eu égard à son importance, long de plus de quatre kilomètres, il a été retenu dans le cadre des projets sectoriels. «Ce qui a retardé son lancement est le passage de la fibre optique. Comme celle-ci a été déjà achevée depuis juin dernier, la procédure de revêtement en béton bitumineux de cette route a été accélérée. En principe, selon les responsables de la Direction des Travaux publics, il sera lancé avant la fin du mois», nous informa Rabah Makhlouf, maire de la commune. Interrogé justement ce qui reste à faire pour son lancement, il nous expliquera que l'entreprise est retenue et il ne reste que la signature de la convention par le contrôleur financier et l'ordre de service. «En tout cas, nous rassurons nos concitoyens et les automobilistes, notamment les transporteurs, que l'opération ne va pas les retenir et qu'elle sera livrée dans les meilleurs délais possibles», soulignera notre interlocuteur. Il est à noter que cet axe est un raccourci pour tous ceux qui veulent se rendre à Boghni en passant par Azaghar, et puis il est aussi fréquenté par tous ceux qui voudraient rallier la ville de Draâ El-Mizan. En somme, une douzaine de kilomètres sépare le chef-lieu de Boghni et cette dernière. Le maire est très satisfait de tout ce qui a été fait dans le secteur des Travaux publics dans sa commune. «En collaboration avec les services des Travaux publics, et grâce à toutes les opérations que nous avons retenues dans le cadre des PCD, je peux dire que plus de 95% de nos chemins ont été réhabilités durant ces dernières années, notamment les axes menant vers Helouane, Thala Khalouf, Tizi Médène, au niveau du chef-lieu (...) En tout cas, là où il n'a pas été possible de bitumer en tapis, on a recouru au tri-couches. N'oublions pas aussi toutes les pistes engravées après le passage du gaz naturel. En définitive, je souligne que nos efforts ont été consentis sur les infrastructures de base, à savoir le réseau routier, l'assainissement et l'eau potable», conclut le premier responsable de cette municipalité rurale. Revenant à cet axe routier, il faut dire aussi qu'il avait subi des rapiéçages, juste après le passage du gaz et des fossés bétonnés dans de nombreux endroits, à telle enseigne que les riverains n'ont pas souffert longtemps des désagréments qui leur ont été causés.

A. O.