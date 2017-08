Les chantiers de gaz et d’électricité à l’arrêt

Par DDK | Il ya 1 heure | 169 lecture(s)

Comme toutes les régions montagneuses, la commune de Yatafen est caractérisée par des hivers rigoureux et des épisodes neigeux importants, lui conférant une vue panoramique avec une chaîne montagneuse drapée d’un manteau blanc immaculé. Cependant, pour les habitants de la localité, ceux des villages Aït Saâda et Aït Daoud plus particulièrement, cette saison est synonyme d’embarras, de privation et de frustration. En effet, en saison humide, et faute de raccordement au gaz de leurs foyers, les villageois se réchauffent avec des moyens peu commodes, tels les bonbonnes de gaz, les bains d’huile et autres résistances fonctionnant à l’énergie électrique. Ceci en sachant que pour s’approvisionner en bonbonnes de gaz dans cette contrée, il faut, bien souvent, faire des pieds et des mains, tant elles s’y font rares, surtout en période de grands froids. Pourtant, un projet de branchement au gaz de ville a été retenu au profit de la commune. Mais malheureusement, le chantier, lancé en 2016, a été déserté par les entreprises en charge de sa réalisation, faute de financement à même d’assurer la continuité des travaux et l’achat des matériaux nécessaires à cet effet, informe-t-on. Même topo concernant le réseau électrique à Aït Saada. En effet, nombre d’habitations en périphérie du patelin ne sont toujours pas raccordées à cette commodité, sachant qu’un projet dans ce sens a été lancé. Là aussi, et faute de n’avoir perçu leur dû, les entreprises ont abandonné le chantier. Entre-temps, ce sont les villageois, lesquels redoutent tant les affres de l’hiver, qui continuent de pâtir de cette situation.

Karima Ait Ouarab