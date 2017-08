La population s’impatiente

Par DDK | Il ya 44 minutes | 76 lecture(s)

L’épineux problème des 177 aides à l’habitat rural pour la commune de Timizart est loin de trouver une solution.

Ces aides, qui devaient être octroyées aux éventuels bénéficiaires depuis un an déjà, ne sont toujours pas libérées. L’attente des villageois, pour qui ces aides sont destinées, semble ainsi s’éterniser: «J’attends cette aide depuis trois ans. Mon dossier a été déposé et accepté en 2014. Depuis cette date, les responsables de la commune ne cessent de me rassurer que la libération des aides se fera bientôt. C’est le discours que j’attends à chaque fois que je les sollicite pour avoir des nouvelles. Jusqu’à présent, rien n’est encore concrétisé», dira, dépité, un villageois de Nezla, village rural à vocation purement agricole dans le versant Ouest de la commune de Timizart. Selon le maire de la municipalité, ses services ont enregistré plus de 2 000 demandes d’aide à l’habitat rural, alors que le quota accordé par à l’administration de wilaya de la commune ne dépasse pas les 177 que. «Nous avons introduit des demandes auprès de la wilaya pour nous accorder une rallonge en nombre d’aides afin de pouvoir faire face au nombre important des demandeurs, hélas, nos demandes sont toutes rejetées», dira l’adjoint au maire, Saïd Iguernaïssa. Celui-ci explique que l’Administration de wilaya «nous a instruit d’épuiser d’abord les 177 aides disponibles pour prétendre à en bénéficier d’autres ». Pour l’intérimaire du maire, «Il est très difficile et compliqué pour nous d’établir la liste de seulement 177 bénéficiaires sachant que le nombre de demandeurs dépasse les 2000 qui sont tous dans le besoin de cette aide, d’autant qu’ils tous des ruraux.» La commune de Timizart, à vocation agricole par excellence, n’a pas bénéficié de programmes consistants en logements en sociaux, ni en d’autres formules d’habitation. C’est pourquoi la municipalité s’estime en droit d’avoir un plus grand nombre d’aides à l’auto-construction à chaque quota que l’Administration de wilaya libère pour les communes rurales.

Djaffar Ouigra.