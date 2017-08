Tilmatine sans eau

Par DDK | Il ya 44 minutes | 64 lecture(s)

Souffrant d’une pénurie aigüe d’eau potable, particulièrement en période estivale, les villageois de Tilmatine, à 1,5 km à l'Est du chef-lieu communal de Tadmait, ne savent plus quelle autre autorité saisir, pour rem patelin depuis plusieurs années. «L'eau ne coule pas plus de trente minutes par jour de nos robinets. Prendre une douche à grande eau en cette période de grandes chaleurs relève tout bonnement du rêve», regrette un habitant de cette bourgade. Et de renchérir : «Les autorités locales, saisies à moult reprises à ce sujet, nous promettent à chaque fois d'intervenir, mais en vain. Que des promesses sans lendemain ! La preuve en est que la situation est restée inchangée, et ce depuis des années». Pourtant, à deux cents mètres du hameau, un château d'eau a été réalisé il y a plusieurs années, afin de venir à bout de cette crise d’eau et du rationnement, pour le moins drastique, de cette denrée. Cependant, l’ouvrage demeure toujours non fonctionnel pour des raisons que l’on ignore à ce jour. Les villageois ne désespèrent pas, en tout cas, de voir les pouvoirs publics et les services concernés mettre fin à ce «calvaire qui n’a que trop duré», selon eux.

Rachid A.