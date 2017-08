La fibre optique tarde à arriver

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

La fibre optique relève tout bonnement du rêve dans la commune des Aghribs, à 40 km au Nord-est de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le non raccordement des foyers à ce réseau suscite la frustration, mais surtout la colère des habitants et des jeunes de la région, notamment ceux de Tamassit. Leur espoir de voir leurs foyers dotés du réseau Internet semble s’évaporer. A signaler que nombre de structures étatiques sont restées inopérantes, faute justement de cette commodité, à l’image du bureau de poste. En effet, ce dernier, dont l’édification a englouti des sommes faramineuses, est resté, depuis son inauguration en 2012, hors service. Même topo concernant l’antenne administrative de la bourgade, laquelle se voit dans l’incapacité de délivrer aux citoyens les documents administratifs demandés, car n’ayant pas accès au réseau internet, indisponible de nos jours pour ce genre de service. Approché à ce sujet, un jeune de la localité s’interroge : «Pourquoi on n’a pas procédé au raccordement de nos foyers à ce réseau, du moment que les câbles sont passés par le chef-lieu communal ? Cette commodité urge dans notre commune. Ils est plus que nécessaire que les autorités concernées agissent en vue de faire bénéficier Aghribs de cette technologie». Selon un jeune du village de Tamassit, le programme de raccordement des foyers reste «encore flou, puisque aucune explication n’a été donnée aux villageois à ce propos». «Si le projet se concrétise, nous aurons beaucoup d’idées à développer, puisque nous avons une bibliothèque, une maison de jeunes et des associations environnementales et sportives, comme nous comptons réactiver l’association culturelle IIemzi ntmassit dans les jours à venir», espère, pour sa part, un jeune étudiant.

A Iber.