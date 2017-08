Les deux classes d’Idouchouthène toujours inachevées

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Lancée au début du mois de juillet 2014, les deux nouvelles classes en construction au niveau de l’école primaire baptisée au nom du chahid «Ahmed Addache», du village Idouchouthène, dans la basse M’Kira ne sont pas près de voir le jour. En effet, ce petit projet qui n’aura que trop duré restera, sans nul doute comme une arête de poisson dans la gorge des membres de l’actuelle assemblée populaire communale, dont le mandat est arrivé à terme. «Notre école semble frappée par une malédiction qui ne dit pas son nom, car sans cela comment expliquer que tous les projets dont elle avait bénéficié, à commencer par la première cantine n’a jamais vu le jour, alors qu’elle était sur le point d’être achevée. Elle fut complètement abandonnée après plus de vingt-cinq années au profit d’une nouvelle construction qui aura connu, elle aussi de nombreux déboires avant d’entrer en fonctionnement l’an passé», nous confie sans hésitation un villageois dont tous les enfants sont passés par cette école. Une école qui fut la plus déshéritée de la localité. Aussi, «le véritable problème reste celui de l’absence totale d’une étude viable, qui tiendrait notamment de la configuration du terrain, mais surtout d’un devis précis sur le coût de la réalisation au lieu de lancer le projet par étape qu’il fallait réévaluer à chaque fois avec bien évidemment de nombreux mois d’arrêts de travail», apprend-on auprès des sources municipales. Ainsi, n’ayant pas eu connaissance de l’importance du dénivellement, le premier entrepreneur s’est lancé dans la réalisation des fouilles qui allaient coûter plus de quatre fois le montant de l’enveloppe financière allouée, pour finir par jeter l’éponge. «Il avait fallu rapporter plus de 80 camions de gros tonnage de tout venant pour le remblai», ajoute notre interlocuteur pour expliquer le surcoût de ces deux classes qui sont tout juste sorties de leurs fondations pour atteindre enfin le premier plancher. Par ailleurs, cet établissement scolaire d’enseignement primaire, érigé en 1972 à la faveur du plan spécial de développement pour la wilaya de Tizi-Ouzou, a bénéficié ces dernières années de nombreux projets d’aménagement, surtout en ce qui concerne le dallage de sa cour de récréation ainsi que la réalisation d’une nouvelle cantine scolaire. En outre, ce qui retient l’attention le plus à M’Kira, c’est surtout la réalisation des nouvelles classes en dur au niveau de l’école primaire de Taka, en remplacement de celles ravagées l’an passé par un incendie causé par un poêle à mazout.

Essaid Mouas