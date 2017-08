Ath Slimane honore ses lauréats

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

C'est la première fois dans l'histoire du village d'Ath Slimane, relevant de la grappe des Ath Itchir, qu'un événement comme celui-ci a lieu. En effet, à l'occasion de la célébration du 61ème anniversaire du Congrès de la Soummam, les membres du comité de village ont initié un programme où ont été retenues deux activités. Il s'agit d'une conférence autour de cet événement historique, présentée par M. Moussa Diaf, professeur à l'université, et une cérémonie de remise de prix aux lauréats des examens de fin d'année scolaire. La placette attenante au siège du comité de village était trop exiguë pour contenir tout ce beau monde invité pour l'occasion : présidents des comités de villages environnants, enseignants, parents d'élèves, lauréats et pratiquement tous les villageois. Cette cérémonie a eu lieu à la veille du 20 août afin de permettre à tous les invités d'être présents, d'autant plus que la journée du dimanche n'est pas chômée et payée. «Nous avons choisi d'organiser ces activités un samedi et à la veille d'une date historique», confiera en marge de cet événement M. Hakim Messaoudi, en sa qualité de président dudit comité. Cette fête, s'il convient de la désigner de la sorte, a débuté par une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Puis, au conférencier de cerner de tous côtés les tenants et les aboutissants du Congrès de la Soummam. «C'est tout un programme aussi bien pour jeter les bases à la révolution, mais aussi pour préparer le modèle de gouvernance pour l'Algérie indépendante», expliquera l'orateur. Celui-ci s'étalera aussi sur la préparation du congrès et sur son déroulement. En bon pédagogue, il reviendra sur ce congrès dans tous ses détails. «Malheureusement, constatera-t-il, les objectifs ont été détournés après l'indépendance». En tout cas, l'assistance a été très satisfaite des éléments développés par ce professeur universitaire. «Nous remercions tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet événement. Même si nos autorités nous tournent le dos, nous sommes quand même décidés à relever le défi. D'ailleurs, la preuve parle d'elle même. Nous sommes là aussi bien pour parler de l'histoire de nos valeureux martyrs que pour récompenser ces élèves qui ont honoré Ath Slimane et bien sûr leurs parents. Ils représentent l'avenir. C'est notre devoir de reconnaître leurs efforts à leur juste valeur. Nous leur souhaitons d'autres réussites ». Et de revenir à la charge pour une précision : «Je n'oublierai pas ce détail important: tous les élèves de notre village, qui se sont présentés aux examens de fin d'année, ont réussi. Bravo à tous!», dira d'une voix émue le président du comité. Tour à tour, les autres présidents des comités de villages présents ont loué cette initiative qu'ils souhaitent devenir une tradition, non seulement à Ath Slimane, mais aussi un exemple à suivre dans leurs villages respectifs. On a relevé que 25 lauréats (10 bacheliers, 6 admis au BEM et 9 enfants à l'examen de fin du cycle primaire) ont été honorés sous des applaudissements nourris. C'est dire que cette sympathique cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive et conviviale. Le rendez-vous est donné pour d'autres exploits par les élèves et les jeunes d'Ath Slimane.

A. O.