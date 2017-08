Grande opération de nettoyage

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

L'appel des volontaires à nettoyer la RN68, traversant la ville de Tizi-Gheniff, a eu son écho. En effet, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire du congrès de la Soummam, des dizaines de personnes sont arrivées sur les lieux dès les premières heures de la matinée. Il est à noter que cette opération de nettoyage, qui a commencé à l'entrée de la ville, a été menée par des volontaires sous aucune chapelle ou autre mouvement déclaré. «C'est autour d'une discussion sur la terrasse d'un café que tout a été décidé. Et Dieu merci, notre initiative a réussi. Il faut bien noter que même les autorités ont pris part à l'action. Je citerai l'APC de Tizi-Gheniff, celle de M'Kira et la STP de Draâ El-Mizan, qui ont mis leurs moyens à cet effet. C'est vraiment très encourageant», répond un volontaire ayant rejoint le groupe organisateur juste la veille de l'événement. Il ne faut pas aussi oublier la mobilisation des sapeurs-pompiers de l'unité de la Protection civile de la localité, qui ont lavé, à grandes eaux, les rues de la ville. Des centaines de sacs-poubelle ont été remplis de détritus de tous genres. Les volontaires qui ont travaillé sans relâche durant des heures, même au moment où le soleil brûlait, ont redonné une bonne image au centre-ville. Ce n'est pas tout parce que les commerçants, de leur côté, sont venus aux secours des volontaires en leur offrant des sacs-poubelle, de l'eau minérale et aussi à manger. «Vous voyez, il suffit d'agir et de montrer la volonté de bien faire pour que tout le monde adhère à l'action (…)», estime un autre initiateur. Si ces volontaires ont mené l'opération de l'entrée de la ville jusqu'au centre, sur une distance de plus d'un kilomètre, il est à signaler que d'autres groupes se sont mobilisés dans d'autres endroits. Ainsi, les jeunes de Maroko ont pratiquement nettoyé une distance de plus de deux kilomètres sur la RN68 et du côté haut de la ville. Ce sont d'autres habitants qui ont pris la tâche en main, en allant du lieu-dit Tiqentarth Bouzal jusqu' au siège APC. «Nous remercions tous les participants ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette opération. L'essentiel pour nous est d'avoir éveillé la conscience de nos concitoyens et de les sensibiliser à l’environnement qui est une affaire de tous. Souhaitons au passage que le civisme reprenne ses lettres de noblesse dans notre société en perte de valeurs ces dernières années. Auparavant, la Kabylie était un modèle de propreté, à telle enseigne que certains la nommaient «la petite Suisse». Nous restons tous mobilisés pour débarrasser toute la RN68 de ses immondices", conclut notre premier interlocuteur en annonçant que d'autres opérations similaires sont attendues dans les prochains jours.

Amar Ouramdane