Le distributeur de billets de banque remplacé

Enfin ! L’agence postale du centre-ville a bénéficié d’un nouveau distributeur de billets de banque, venu remplacer l'ancien, qui se trouvait dans un état vétuste, notamment, après avoir été saccagé à plusieurs reprises. «Vraiment, c'est une bonne décision que d'avoir démantelé l'ancien DAB. Il était non seulement en panne, mais il causait également de nombreux désagréments aux usagers, notamment aux retraités qui ne savent pas bien le manipuler», dira un usager qui attendait son tour devant la nouvelle machine. Celle-ci est plus performante parce qu'elle est dotée d'un système plus rapide. D'ailleurs, selon plusieurs personnes, depuis son installation, il n'y a presque plus d'erreurs. «Il ne restait que quelques touches. La plupart ont disparu. Pour composer une somme à retirer ou son code secret, il faut vraiment être un spécialiste», commente, pour sa part, un enseignant retraité qui patientait dans la file d’attente. Tous les usagers rencontrés sur place étaient unanimes à dire que la situation s'est beaucoup améliorée. Par contre, certains regrettent que leurs cartes magnétiques ne soient plus valides. «On ne sait plus quoi faire. Pour demander la carte Eddahabia, c'est vraiment trop compliqué. En principe, si les services d'Algérie poste étaient à jour, ils ne suspendraient pas nos cartes jusqu'à leur remplacement par de nouvelles. Ils auraient pu, tout au moins, nous informer préalablement de leur expiration», explique, de son côté, un autre usager dont la carte a été rejetée. Dans le même ordre d'idées, les détenteurs de ces cartes souhaitent que le nombre de DAB soit multiplié. «Pourquoi ce genre d'appareil n'est pas installé dans les petites postes, c'est-à-dire dans celles des communes comme Aïn Zaouia, Frikat, Ath Imghour? Cela diminuerait la pression sur celui de Boghni. À force d'être sollicité, il s'abîmerait plus rapidement», suggère une troisième personne. Tout le monde s'accorde, par ailleurs, à dire que ces DAB devraient être alimentés en liquidités suffisantes 24h/24, afin de permettre aux usagers de retirer leur argent à n'importe quelle heure de la journée, notamment durant les week-ends et les jours fériés.

A. O.