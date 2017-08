Inauguration d'une stèle à Ichelliben

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Les habitants du petit village d’Ichelliben, dans la commune d’Ath Bouyoucef, à une cinquantaine de kilomètres au Sud-est de Tizi-Ouzou, ont célébré la journée du 20 Août par de nombreuses festivités et surtout par l’inauguration d’une stèle. Construit au cimetière du village, le monument dédié au moudjahid Naït Bélaïd Kaci, dit Djamal, a été dévoilé, dimanche dernier, en présence de sa famille, des villageois, de ses amis et de nombreux autres invités. La stèle, installée quelques jours avant le 20 août, a été commandée par les villageois qui ont, cependant, reçu une aide de l’APW de Tizi-Ouzou. La cérémonie a été marquée, également, par la présence de nombreux moudjahidine et des anciens combattants du FFS de 1963. Membre fondateur du FFS, et premier maire de Michelet en 1962, le défunt a été assassiné à Aït Ouabane le 29 juin 1964. Une prise de parole a été improvisée sur les lieux de l’enterrement de Da Kaci. Les orateurs n’ont pas omis de souligner les qualités humaines et le courage du combattant qu’il était. À l’heure du déjeuner, les villageois et les hôtes d’Ichelliben ont été invités à une waâda offerte à la mémoire du défunt. Pour prolonger la fête, les organisateurs avaient prévu une remise des prix aux lauréats des différents examens de l’année scolaire écoulée (BAC, BEM et cinquième). En soirée, et pour clore les festivités, un gala artistique avec Sihem Stiti et le groupe Idhourar a prolongé la fête jusqu’à trois heures du matin.

A. O. T.