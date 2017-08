Inauguration d'une stèle à Ibouyousfen

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Une stèle érigée à la mémoire des 26 martyrs de la région de Bouzeguène a été inaugurée hier au village d'Ibouyousfen. En ce jour de commémoration des deux dates historiques du 20 août 1955 et 1956, deux gerbes de fleurs ont été déposées devant la nouvelle stèle des 26 martyrs, l’une par l'ONM et l’autre par le collectif des citoyens ce de village. «Pas moins de 15 millions de dinars ont été consacrés à la réalisation de cette stèle. Aujourd'hui, nous sommes très contents de cette réalisation, car l'argent est venu simplement des citoyens du village», a avoué M. Belaïd Hanouti, représentant du comité de village. Celui-ci précisera que «la construction de cette stèle a bénéficié d'une petite aide de l'APC de Bouzeguène». Beaucoup d’efforts ont été consentis par les citoyens de ce village pour que l'inauguration se fasse le 20 août. Chose faite ! En cette journée, des moudjahidine de la région ont tenu à apporter leurs témoignages sur l’histoire de la région, et le rôle joué par le village d'Ibouyousfene pendant la guerre de libération nationale. «Il est de notre devoir de rendre un vibrant hommage à nos valeureux martyrs», a-t-il affirmé. «Une manière aussi de faire connaître l’histoire de notre région à nos jeunes», à ajouté le représentant du comité du village. Aussi, une cérémonie a été organisée, dans la soirée même au village dans le sillage de cette journée historique.

Mahdjouba Aggab