L’accès à la polyclinique enfin bitumé !

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

L’accès à la polyclinique par le CW107 a été enfin aménagé et revêtu d’une couche de béton bitumeux, à la grande satisfaction non seulement des malades qui s’y rendent tous les jours mais aussi le corps médical et paramédical qui l’endure depuis son inauguration à la fin de l’année 2013. «Effectivement, c’était un véritable calvaire que de monter ou de descendre dans cette piste d’une dizaine de mètres tant elle est complètement déformée par les profondes crevasses causées par les eaux diluviennes. C’est ce qui rend cet accès à la limite du praticable malgré les réparations effectuées à plusieurs reprises. C’était vraiment un supplice tant pour les malades que pour les véhicules de pénétrer à l’intérieur de la polyclinique», déclarent plusieurs citoyens, à proximité de cette structure sanitaire qui accueille quotidiennement non seulement les patients de ladite localité mais également ceux de M’Kira, des hauteurs de Kadiria et également de Draâ El-Mizan. Aussi, ce nouveau bitumage ne s’arrête pas uniquement au niveau de ce centre de santé, puisque le projet inclut également la partie de ce chemin qui continue jusqu’à la nouvelle grande mosquée, située également sur le CW107, tout en faisant une grande boucle avant de continuer vers M’Kira. Par ailleurs, alors que presque tous les projets inscrits ces dernières années, en ce qui concernant tant l’aménagement des pistes que le bitumage des rues au niveau du chef-lieu sont réalisés, il n’en demeure pas moins que le chemin menant vers le siège de la daïra, mémorial chahid le colonel «Ali Mellah dit Si Chérif» ainsi que plus loin, à son extrémité où se trouve le centre de formation professionnelle (CFPA) demeurent toujours, en son état de piste, se transformant en un véritable marécage durant l’hiver, notamment aux alentours du siège de la daïra.

Essaid Mouas.