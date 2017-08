Les projets d'électrification rurale dégelés

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

A la grande joie des habitants de nombreux projets inscrits dans le cadre du programme spécial d'électrification rurale, la décision de dégeler ces projets a été finalement prise. «Ce sont des projets de 2014 dont certains ont été confiés. Ils ont été gelés et voilà que la décision de les reprendre vient d'être prise», nous répond à ce sujet M. Merzouk Haddadi, en sa qualité de maire. Et de détailler la situation: «nous avons quatre opérations dans ce programme spécial de 2014. Il s'agit d'Ath Maâmar, dont deux sites (site du côté des Mammeri et site du côté d'Imechrikène), un autre projet à Laâziv N'Cheikh, un autre à Bouhamou et un quatrième à Ivouhrame». Pour les deux premiers projets, notre interlocuteur signale qu'il n'y a aucun problème. «A Ivouhrame, il a été confié mais avant de le lancer, un manque a surgi. Il fallait un poste. C'est pourquoi, il fallait refaire l'étude afin de l'y intégrer», explique notre interlocuteur. Celui-ci évoque le problème de l'opération qui concerne El Mechmel. «Celle-ci a été confiée à Kahrif. Mais suite à une opposition, les travaux n'ont pas démarré. C'est un programme de 2011. Pourtant, plus d'une vingtaine d'habitations sont concernées par ce projet», souligne-t-il. Certes, si ces projets sont concrétisés, l'amélioration de cette commodité est assurée. «Nous souhaitons que toutes ces opérations soient menées à bon terme parce que, vraiment, nos concitoyens souffrent des chutes de tension», regrette le maire. Cependant, ce responsable trouve que la situation du hameau Si Lounis reste inquiétante. «Nous interpellons toutes les directions concernées afin de trouver un moyen de soulager cette population, car dans ce hameau, la situation n'est pas comparable aux autres, quand on sait que ce ne sont pas seulement les chutes de tension électrique, mais c'est un manque pur et simple», estime-t-il. Il est à rappeler que les habitants de ce hameau avaient décidé de ne plus régler leurs factures de consommation électrique si leur doléance n'était pas suivie de chose concrète. «On ne paiera pas pour rester dans le noir et pour mettre en veille nos appareils durant tout l'été. C'est intenable, c'est pourquoi nous avons décidé de protester de la sorte», nous déclare un signataire de la pétition.

A. O.