Manque de liquidités dans les agences postales

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Les récurrentes pénuries de liquidités dans les agences postales de la daïra de Maâtkas commencent à exaspérer bien du monde, plus particulièrement les retraités qui se voient ainsi dans la contrainte d’aller voir ailleurs. Signalé déjà à maintes reprises, ce vieux problème n’est visiblement pas prêt d’être résolu, même si de par le passé, les responsables d’Algérie Poste annonçaient en grande pompe que plus jamais il n’y aurait de problème de sous au niveau de l’ensemble de ses agences. Au niveau de l’agence postale de Souk El-Khemis, chef-lieu de commune et de daïra de Maâtkas, un seul guichetier traite les chèques postaux, ceci quand l’argent est disponible. Ainsi, une interminable chaîne humaine se forme chaque matin, dans l’espoir de retirer de l’argent si, par chance, les convoyeurs de fonds arrivent. Le 20, 21 et 22 de chaque mois, où les pensions sont versées au retraités, la «queue» s’étale jusqu’à l’extérieur de l’institution, et le désarroi se lit sur les visages des pauvres retraités, qui ne savent plus à qui se plaindre. Même topo dans la commune de Souk El-Ténine, où la situation est encore plus intenable en raison plus particulièrement de l’exigüité de l’agence postale locale. Le projet de réalisation d’une autre agence, qui répondra aux normes techniques, est toujours en cours depuis déjà plusieurs mois. Des travaux qui n’en finissent pas, et l’on craint qu’à ce rythme, les délais de réalisation ne soient jamais respectés. C’est dire enfin qu’en termes de prestation de service, Algérie Poste se doit de fournir davantage d’efforts à Maâtkas, pour que cette entreprise publique puisse redorer son blason d’antan.

C. A.