Le monument dédié aux 135 martyrs inauguré

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Les 135 martyrs de la région d’Aït Aïssa-Mimoun ont eu, enfin, un monument dédié à leur mémoire. Leurs noms sont gravés sur le marbre et que nul ne pourra, désormais, les ignorer. Ils étaient tous là, ce jour de commémoration de la journée du moudjahid, le 19 août dernier, pour inaugurer cette stèle qui porta les noms des enfants de la région qui se sont sacrifiés pour l’Algérie. Des proches des martyrs, des représentants des autorités militaires et civiles de la wilaya, des élus de l’APW et de ceux, bien évidement, de la commune, étaient tous rassemblés pour cette journée mémorable durant laquelle les 135 martyrs sont gratifiés. Réalisée grâce à l’apport de l’APW, le monument a coûté 270 millions de centimes. Il est érigé dans l’enceinte même de la mairie À cette occasion, une gerbe de fleurs a été déposée au niveau de ce monument, suivie de prises de paroles des invités et des autorités locales. Dans son allocution de bienvenue, le président d’APC d’Aït Aïssa Mimoun a tenu à remercier tous les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation du monument. «Nous sommes ici pour rendre hommage à nos valeureux et glorieux martyrs qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre, aujourd’hui, en liberté. C’est de notre devoir de commémorer ces deux anniversaires», soulignera le P/APC, avant d’ajouter : «Nous remerciements vont également à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette édifice». Pour rappel, l’ancien monument érigé en l’honneur des martyrs se trouvant à l’extérieur du chef-lieu de la commune était dans un état lamentable, ce qui a nécessité son transfert à l’intérieur du siège de l’APC d’Aït Aïssa Mimoun.

Farida Elharani