Les lauréats du village primés

Comme à son habitude, l’association culturelle Adrar Ath Qdhiâ, portant le nom de son village, dans la commune d’Aghribs, a récompensé les lauréats des examens de fin d’année, tous paliers confondus. Une cérémonie rehaussée par la présence de l’ancien proviseur du lycée Sahoui Aldjia d’Azazga et l’écrivain Mohand-Saïd Laribi. Celui-ci est devenu très connu depuis sa retraite, pour avoir consacré trois ouvrages sur l’histoire et la biographie d’hommes de culture et de culte qu’a enfantés la région des Aït Ghobri, notamment l’exégèse Arezki Cherfaoui El Azhari, dont le nom est porté par la grande mosquée de la ville de Tizi-Ouzou. Concernant la cérémonie de récompense au profit des lauréats du village, au nombre de 44 élèves, dont 18 reçus à l’examen de passage au collège, 16 au BEM et 10 au Bac, des cadeaux très symboliques leur ont été offerts au cours d’une fête ponctuée par un gala artistique. «C’est devenu, désormais, une tradition pour notre village que de récompenser nos meilleurs élèves, notamment ceux qui réussissent aux examens des trois paliers», explique Mohand Agoune, président de ladite association. Ce dernier précise que le second but de cette cérémonie est «d’inciter les autres à aller de l’avant, notamment les recalés à qui nous enverrons des messages, les incitant à ne pas tomber dans la fatalité de l’échec, car rien n’est jamais perdu dans le parcours de l’éducation», dit-il. Après la remise des cadeaux aux élèves de chaque cycle, une soirée artistique a pris le relais avec les chanteurs du village, qui ont mis du baume aux cœurs des villageois qui ont tenu à y assister.

