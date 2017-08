La salle de soins de Boumhala toujours fermée

Par DDK | Il ya 37 minutes | 103 lecture(s)

La salle de soins du village Boumhala n’est toujours pas opérationnelle. Cette fermeture ne trouve aucune excuse auprès des habitants, notamment le comité de village: «La salle de soins du village de Boumhala a connu des travaux de réhabilitation. Seulement, une réserve inhérente à l’infiltration des eaux de pluie bloque sa réouverture depuis plus d’un an», nous expliquent les membres du comité de village. Ces derniers s’interrogent : «Que font les autorités locales ?». Pour le comité de village de Boumhala, il y a lieu d’abord de s’interroger sur l’“immobilisme” de la DSP qui, malgré le fait qu’elle a affecté un paramédical, n’a pas suivi l’affaire. Le P/APC est aussi montré du doigt car, s’indigne-t-on encore, «il n’est pas normal que pour ‘‘une petite réserve’’, l’on traîne à la lever ! Pourtant, ça ne nécessite que de petits travaux, mais aujourd’hui, le cas s’est sans doute aggravé». Pour nos interlocuteurs, «les travaux auraient dû être exécutés durant les deux PCD des exercices 2016 et 2017. “Hélas, ce n’est pas le cas !”. Le troisième responsable qui devait, selon le comité du village intervenir pour mettre fin à cette situation, est le chef de daïra qui «devrait demander des résultats !». D’ailleurs, nous informe-t-on, une audience sera demandée à ce responsable sur le cas de cette salle de soins, mais aussi sur d’autres sujets qui tiennent à cœur aux villageois, tel celui de la route vers Tala Mokar, non bitumée sur environ 300 m : «c’est une piste poussiéreuse en cette saison d’été et boueuse, glissante et constituant un danger en hiver», soulignent encore les habitants du village.

M. A. T.