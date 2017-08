Quel avenir pour les locaux du Président ?

Par DDK | Il ya 37 minutes | 98 lecture(s)

Les locaux commerciaux réalisés dans le cadre du programme présidentiel dans la commune de Timizart, et qui ont coûté des milliards de centimes au Trésor public, sont toujours fermés et inexploités.

Depuis des années, ces locaux sont exposés à la dégradation et ne génèrent aucune rentabilité, malgré leur affectation à des jeunes bénéficiaires de la région. Ces derniers justifient la non-exploitation de ces blocs par leur implantation dans des sites éloignés, inadéquats et ne répondant pas aux normes commerciales. «Quoique distribués depuis longtemps, tous les locaux gardent portes closes parce qu’inadéquats à l’activité commerciale. Ils sont situés très loin de l’agglomération», tente de justifier l’un des locataires. «La commune de Timizart a bénéficié dans le cadre du programme présidentiel de trois blocs repartis comme suit: 24 locaux à Berber, affectés mais inexploités à ce jour, 36 locaux à Timizart, dont une dizaine affectée mais non exploitée, et enfin 40 locaux à Ahriq Ouattar qui sont en voie d'achèvement, ils seront distribués vers la fin de l'année», indique le maire, Amar Tiouchichine. Ce dernier explique qu’«en commun accord avec le wali, nous avions jugé utile d'affecter les 36 locaux sis à l’entrée sud du village Timizart à la DSP pour les réaménager en polyclinique. Le wali s'est engagé à prendre en charge les travaux. Nous avons établi des fiches techniques et lancé des consultations, mais malheureusement, la DSP n'a pas encore établi le plan d'aménagement intérieur et ce depuis le mois d'avril, en dépit de plusieurs rappels de notre part. D’ailleurs, je tiens à dénoncer ce comportement irresponsable. Nous attendons toujours la fiche technique pour pouvoir lancer les consultations et obtenir la décision», s’indigne M. Tiouchichine. Cette fois, le maire semble bien décidé à assainir le dossier de la mise en service de ces locaux à usage commercial. Si les bénéficiaires ne se mettent pas au travail de sitôt, la collectivité serait dans l’obligation de récupérer ces biens et de les vouer à d’autres fins, notamment les services publics dont manque énormément la commune de Timizart.

Ahmed Oulagha