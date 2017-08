C’est l’Aïd avant l’heure !

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

L’Aïd est déjà là. Dans la rue, les cafés et partout ailleurs, les discussions ne tournent qu’autour de la fête, du prix du mouton, et des autres produits inévitables, dont les prix ont déjà grimpé.

La hausse est annoncée par les marchands ambulants de fruits et légumes. Moins nombreux que d’habitude au marché du samedi, avec des étals peu fournis, ils profitent (déjà !) de la fête, en proposant des produits de bas de gamme à des coûts excessifs. Par expérience, les clients s’approvisionnent dès maintenant. Ils savent que plus l’Aïd approche, plus les prix monteront. Comme pour l’Aïd El-Fitr, la pénurie s’étalera durant une semaine avec la fermeture comme d’habitude, des marchés de gros. La grande rue commerçante grouille de monde autour des étals de marchands de vêtements. Les pères et les mères travailleurs profitent de l’ultime weekend avant la fête pour procéder aux derniers achats qu’ils n’ont pas pu effectuer auparavant. Les marchands ambulants savent également que les retardataires paient quel que soit le prix qu’on leur propose. «Mon Dieu ! Où allons-nous ? Tout augmente avant l’heure», indique, comme pour elle-même, une mère qui «soupesait» un ensemble pour garçonnet, affiché à 5 000 dinars. Ne ratant pas une occasion pour «des affaires», comme ils le disent si bien, les quincaillers du souk pensent cette fois au matériel de boucherie. Tout un étal est consacré aux ustensiles dont les clients auront besoin vendredi prochain pour saigner leur mouton. Toute sortes de couteaux, de hachoirs et autres sont exposés à la vue des passants qui s’arrêtent, d’abord «pour voir», puis se décident à en acheter. Aux clients, fort nombreux qui s’agglutinent autour de cet objet, devenu subitement attirant, le vendeur explique l’utilité de chaque pièce de cette panoplie. Les prix diffèrent également. «C’est du matériel qu’on utilise une fois l’an, seulement», commente un vieil homme qui disserte sur ses couteaux qu’il vient d’affuter chez un rémouleur. Dans les foyers, les préparatifs vont bon train. On s’active à la préparation de gâteaux et autres victuailles qui permettront de passer l’Aïdsans un manque. Les magasins de produits de pâtisserie ne désemplissent pas de femmes qui viennent s’approvisionner en beurre, sucre, maïzena et autres. Le mouvement de la foule ira crescendo avec l’apparition de nouveaux commerçants d’occasion. Les jouets et les produits pyrotechniques feront leur apparition plusieurs jours avant la fête dont l’ambiance commencera à décliner dès lors qu’on aura égorgé le mouton.

A. O. T.