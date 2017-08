La société civile se mobilise pour l’environnement

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Longtemps restés passifs devant les préjudices subis par l’environnement au vu et au su de tout le monde, les habitants de la commune d’Aït Aïssa Mimoun, située à quelques encablures du chef-lieu de Tizi Ouzou, ont pris leur destin en main en organisant un méga-volontariat au niveau du versant nord de leur localité. Constitué de comités de villages, du mouvement associatif, de l’APC de ladite commune et du l’unité locale du Croissant rouge algérien, ce mouvement citoyen a vu le jour grâce à l’initiative de l’association de l’environnement Amgud du village Tahanouts. Selon Saïd Korichi, l’un des organisateurs, «l’idée est née d’un constat désastreux des routes. Donc, les jeunes de l’association de l’environnement Amgud de Tahanouts se sont réunis avec le mouvement associatif, les comités des villages de la commune, l’unité locale du Croissant rouge algérien, les amis d’arbres d’Akaoudj et l’APC d’Aït Aïssa Mimoun les 29 juillet et 19 août à Ighil Bouchen, pour discuter de la manière la plus appropriée de nettoyer l’axe routier Dhalouth / Ighil Bouchen et par ricochet, trouver une solution à long terme à cet épineux problème qui touche de plein fouet notre environnement». Cette initiative sociale et environnementale a été concrétisée le 25 août par le nettoyage de l’axe routier prévu à cet effet, à savoir Dhalouth / Ighil Bouchen en attendant d’autres actions à court et à moyen terme. «Grâce à la mobilisation de la société, notre action a été réalisée à 85%. Ce qui est au dessus de nos prévisions, et le meilleur reste à venir», ajoutera notre interlocuteur. En effet, ce grand volontariat a vu la participation de nombreux citoyens de tous âges et de toutes catégories sociales, qui se sont mobilisés dès le petit matin jusqu’au milieu de la journée, en bravant la canicule qui s’est installée ce vendredi, pour le ramassage des cannettes et autres déchets qui jonchent les trottoirs et les caniveaux des routes. A signaler que l’APC d’Aït Aissa Mimoun a mis tous les moyens matériels au service des organisateurs de cette opération de nettoyage, et que l’unité locale du Croissant rouge algérien avait assuré la couverture sanitaire. Selon les organisateurs, cette première action sera suivie par d’autres ultérieurement, et des journées de sensibilisation sont dans l’agenda de ce mouvement citoyen.

Farida Elharani