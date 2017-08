Des trousseaux scolaires pour les élèves

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

à la veille de la rentrée sociale, l’APC d’Iboudraren a injecté une bonne somme d’argent pour que les élèves des six écoles primaires de la commune bénéficient de trousseaux scolaires : «Un trousseau d’une valeur minimale de 5 000 DA», précisera le maire d’Iboudraren. En effet, près de 375 trousseaux seront destinés aux élèves du primaire, allant du préscolaire à la 5ème année primaire. Les apprenants du collège, inscrits au CEM Amara Rachid, dans le village de Bouadnane, qui accueille tous les collégiens de la commune d’Iboudraren, recevront aussi chacun un trousseau scolaire de la même valeur. C’est ainsi, nous apprendra le P/APC, «que près de 200 trousseaux seront distribués pour ces élèves du collège». Et pour ne pas léser les autres, le maire complétera: «Cette année, et comme nous avons reçu aussi un autre quota, tous les lycéens de notre commune se verront attribuer un trousseau scolaire». De ce fait et selon le maire d’Iboudraren, Lekhel Abdeslam, tous les élèves scolarisés de la commune des At Budrar seront ainsi destinataires d’un trousseau scolaire. Cette bonne nouvelle fera certainement plaisir aux parents qui appréhendent déjà cette rentrée sociale. En effet, les dépenses engendrées durant cet été ont été nombreuses, avec toutes les fêtes qui ont eu lieu et où chaque parent a eu à débourser, pour l’achat de cadeaux à offrir, coutume oblige, les dépenses qu’engendrera l’Aïd qui est à nos portes et avec la rentrée scolaire deux jours plus tard… il sera difficile aux parents de s’en sortir. Le geste que compte faire l’APC d’Iboudraren pour ses scolarisés vient au moment opportun, et les parents seront sûrement reconnaissants au P/APC, qui, avec ce don pour chaque élève scolarisé de la commune, permettra aux parents de souffler.

M. A. B.