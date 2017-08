Les bénéficiaires des logements RHP reçoivent leurs clés

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

«Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre les clés aux bénéficiaires des logements RHP qui les attendaient depuis plus de dix ans. Ce sont seulement ceux qui ont réglé les frais d'entrée qui auront leurs clés. Quant aux autres, ils devront d'abord s'acquitter de cette facture», dira M. Slimane Ouali, maire de la commune, à l'ouverture de cette cérémonie organisée, avant-hier, à la salle des délibérations de l'APC. En effet, tous les acquéreurs étaient présents. Il y avait des femmes, des enfants et des vieux. «Nous attendons avec impatience ces clés», lancera une femme rencontrée dans les couloirs. Tandis que ceux qui n'ont pas la chance de recevoir leurs clés, avant-hier, ils ont approché le chef de daïra de Draâ El-Mizan, M. Abdelmadjid Tabet, auquel ils ont exposé le problème. «L'OPGI a promis de livrer ces logements dans quelques jours. Une fois que l'entreprise aura réparé cette malformation qui concerne la cheminée de dix logements, vous aurez vos clés. Un peu de patience», leur répondra le chef de daïra. Puis, commença la cérémonie. Tour à tour, les bénéficiaires sont appelés à recevoir les clés sous des applaudissements nourris et des youyous. «Je remercie tous les responsables qui ont déployé tous les efforts nécessaires pour nous livrer ces logements. Nous avons énormément souffert durant des années. Certains d'entre eux nous attendaient un toit décent depuis l'indépendance. Nous espérons que ceux qui n'ont pas eu leurs clés les auront dans les prochains jours», nous déclarera une femme d'un certain âge qui serrait contre sa poitrine l'enveloppe contenant les clés et la décision. Et une autre de dire: «vive l'Algérie! vive Bouteklika!», avant de fondre en larmes. Ainsi, on a décompté 29 familles qui ont reçu leurs clés. Quant aux autres, elles les auront une fois avoir payé les frais d'entrée, quant au problème des dix logements non encore attribués, ils le seront incessamment. «Nous les remplacerons par ceux de la liste d'attente dans les prochains jours. Je vous dirai que ces pré-bénéficiaires ont été rayés de la liste parce qu'ils avaient des lots de terrain. C'est le fichier national qui en a décidé ainsi», nous expliquera le maire. De son côté, le chef de daïra a promis d'agir avec le maire afin que l'électricité arrive dans ces logements, d'autant plus que l'OPGI avait annoncé que ce problème serait pris en charge. Peu de temps après, les bénéficiaires commencèrent à visiter leurs logements. «Ils sont spacieux. J'occuperai le mien avant l'Aïd El-Adha In challah», nous déclarera une femme accostée au bas du Bloc A.

Amar Ouramdane