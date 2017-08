15 lauréats aux examens honorés

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

L’association socio-humanitaire Tagrarajt de Betrouna, village relevant de la commune de Tizi-Ouzou, a récompensé, la semaine dernière, une quinzaine de lauréats des différents examens de fin d’année. La cérémonie a eu lieu à l’école primaire Oualabas du village Mezdala. Selon son vice-président, Mourad Ikhelif, la cérémonie intervient après plusieurs évènements que l’association a inscrits à son actif, tels que «l’opération couffin du Ramadhan (200 colis alimentaires ont été distribués le moins sacré dernier), la circoncision de 39 enfants...». Ainsi donc, la première place du Bac localement revient Oussaïdène Yasmine du lycée Krim Belkacem, qui a obtenu une moyenne de 16,50/20. Pour le BEM, c’est Makfal Yuba, du CEM Frères Imoula de Tassadort, qui figure en tête des meilleurs élèves avec un 17,85/20. Quant à l’examen de 5e, c’est Amouni Imen, de l’école Mimoune Mohand Arezki Tizi-Ouzou, qui a surclassé ses camarades avec une moyenne de 9,80/10. En sus des récompenses et des tableaux d’honneur remis aux heureux lauréats, moult activités artistiques, avec des chanteurs de la région, étaient au menu. À noter que les trois premiers ont reçu un PC portable chacun et des articles scolaires. Les autres lauréats ont été primés avec des tablettes et des dictionnaires, ceci concernant ceux Bac. Ceux du BEM et de la 5e, en revanche, se sont vu récompenser de trousseaux scolaires et de survêtements.

M. A. Tadjer