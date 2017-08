Ces embouteillages qui agacent les routiers

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

L’accès à la ville de Fréha, à 28 km à l’Est de Tizi-Ouzou, devient de plus en plus difficile. La forte fréquentation de la RN73, qui traverse cette ville pour rallier les villes côtières, notamment Azeffoun et celles de la partie ouest de Béjaïa, engendre un embouteillage monstre, surtout durant les week-ends. Un phénomène qui agace surtout les transporteurs. Ces derniers se plaignent depuis longtemps. Pour eux, les journées de jeudi, vendredi et samedi sont synonyme de corvée, car la circulation se bloque carrément pendant plusieurs heures. C’est pourquoi, ils ont décidé d’interpeller les autorités locales pour trouver une solution : «l’embouteillage à l’entré de Fréha est un phénomène qui revient avec acuité durant la période estivale, notamment les weekends. La seule explication à cela est le fait que la route qui traverse cette ville constitue l’unique voie d’accès vers Azeffoun et même Tigzirt. Ajouté à cela, la route n’a que deux voix seulement», nous explique Da Mouloud, ancien chauffeur-routier. Celui-ci regrette aussi le fait qu’on autorise les stationnements aux abords de cette route, ce qui complique d’avantage la circulation. Beaucoup de citoyens, notamment les transporteurs, réclament l’ouverture d’une autre route. «Une rocade qui éviterait à ceux qui se rendent à Azeffoun, Aghribs ou vers les localités côtières, de passer par la ville s’impose. D’ailleurs, le tracé existe depuis plusieurs années, mais l’état de cette déviation laisse à désirer», dira un autre transporteur. «Il suffit d’élargir la chaussée pour, au moins, permettre aux poids lourd de l’emprunter, comme ça, on pourrait leur interdire d’accéder au centre-ville, ce qui atténuera les bouchons d’une manière significative», estime encore un troisième chauffeur de fourgons de transport de voyageurs qui se dit «las de supporter à longueur d’année les bouchons interminables». L’exécutif communal se défend et met en avant la réfection de la déviation dite «du stade qui débouche sur le pont d’Oued Dis, sur le CW174». «Nous avons déjà rouvert cette route qui fait office de déviation, après qu’elle eut été, pendant longtemps, un chemin agricole difficilement carrossable, hélas, notre budget ne nous a pas permis d’engager des travaux en profondeur pour que cette déviation soit élargie et dotée d’ouvrages nécessaires, tels les accotements», nous a expliqué un adjoint au maire. Quoi qu’il en soit, l’urgence qui s’impose pour tenter de fluidifier, un tant soit peu, la circulation automobile dans cette ville reste indéniablement la révision du plan de circulation, mais surtout, la régulation des stationnements sur certains endroits de cette RN73, dans ça partie qui traverse le centre ville de Fréha.

Djaffar Ouigra.