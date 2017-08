Des dizaines de foyers attendent leur raccordement

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Si le projet de raccordement du village au gaz naturel est à son dernier virage, il n’en est pas de même pour le projet de l’électricité, qui reste inachevé dans son volet d’extension et de renforcement de lignes. Ainsi, au village Agraradj, dans la commune d’Aghribs, une soixantaine de maisons construites dans le cadre de l’habitat rurale ne sont pas électrifiées. «Nous avons recensé une soixantaine de maisons non raccordées au réseau électrique, alors que par le passé, le village ne comptait pas beaucoup de maisons dépourvues de cette énergie. La raison est qu’actuellement, plusieurs villageois ont bénéficié de l’aide de l’Etat pour construire, et c’est ce qui a fait que le village s’est étendu avec l’apparition de nouveaux quartiers battis», commente un villageois résidant dans ce quartier dépourvu d’électricité. Faute de lignes électriques dans ces nouveaux quartiers, les habitations sont restées, à ce jour, sans cette énergie, poursuit le même interlocuteur. Celui-ci regrette aussi le fait que «les choses n’avancent pas, en dépit du lancement des procédures que requièrent la Sonelgaz dans ce genre de projets de raccordement». Du côté de la mairie, l’on met en avant «la lenteur des services de la SDC dans la réalisation du projet d’extension». Pourtant, dit-on encore, «la procédure administrative a été menée par les services de l’APC, mais la SDC n’a toujours pas daigné intervenir sur le terrain, ne serait-ce que pour implanter les pilonnes». Le comité de village, de son coté, souligne que les autorités de wilaya ont été informées de cette carence, et le wali fut d’ailleurs interpellé par certains habitants concernés lors de sa visite le 20 août dernier. En attendant que la SDC daigne entamer les travaux, les familles s’éclairent grâce aux branchements considérés comme «anarchiques et dangereux», de chez leurs voisins, dont le plus proche est à une centaine de mètres !

Ali Iber