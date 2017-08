La commune cumule les retards

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Créée à la faveur du découpage administratif de 1985, pour alléger la pression qui s’exerçait sur la commune mère d’Aïn El-Hammam dont elle dépendait auparavant, la municipalité d’Aït Yahia n’arrive toujours pas à prendre son essor.

Le chef-lieu demeure une sorte de petit village qui peine à devenir une agglomération digne d’une ville avec toutes les commodités que la population des 48 villages qui gravitent autour est en droit d’attendre. Peu de choses ont changé depuis 32 ans. Les insuffisances auxquelles fait face quotidiennement la population sont criardes. L’unité de confection représente le seul refuge pour quelques dizaines de jeunes couturières à la recherche d’un emploi. Une rangée de magasins, une boulangerie et quelques magasins forment l’essentiel du centre d’Aït Yahia, poussiéreux en été, et boueux en hiver. Les trottoirs recouverts sommairement de béton sont souvent obstrués par les commerçants qui y déposent leurs marchandises. Hormis quelques immeubles d’habitations, un siège de mairie d’un autre âge, une poste et une agence CNAS, aucune autre structure étatique n’y a été implantée. «Vraiment très peu», disent les citoyens, frustrés de continuer à «dépendre de l’ex-Michelet comme avant». En effet, pour n’importe quel autre service, les 15 000 habitants de la commune doivent se rendre à Aïn El-Hammam ville, voir Tizi-Ouzou où sont concentrés tous les services importants. «L’unique station service privée, dont les prestations sont limitées au mazout et à l’essence super, est plus proche de Michelet que de notre municipalité», nous dit un automobiliste qui regrette que l’entreprise Naftal ne s’y est pas implantée «au moment où elle en avait les possibilités». Les usagers de la banque, détenant des comptes en devises ou en dinar, doivent se déplacer jusqu’au centre ville d’Aïn El-Hammam pour se rendre à la BADR, ou plus loin encore, à Abi Youcef où se trouve la BDL. «Nous sommes frustrés d’être obligés de nous déplacer sur trois kilomètres pour n’importe quel service, même un simple retrait d’argent», avoue un fonctionnaire de la mairie, qui ne peut abandonner son poste pour se rendre à la banque ou tout autre organisme. Les habitants rencontrent les mêmes difficultés pour se rapprocher du service des impôts, de la Sonelgaz ou de l’ADE. «Je paie toujours mes factures en retard. Au risque de me retrouver avec une coupure d’eau ou d’électricité. Il faut que je me débrouille à chaque fois, pour charger un ami de les payer à ma place», nous confie un employé qui croit utile de préciser que «ce ne sont pas l’unique boulangerie locale ou les quelques magasins de la seule rue du bourg, qui feront d’Ath Yahia un chef-lieu communal digne d’une municipalité qui compte, mine de rien, 13 000 habitants». Les locaux commerciaux dits «du président», abandonnés et tombant en ruines actuellement, auraient pu servir à attirer les institutions du service publique, à l’instar de la Sonelgaz, l’ADE, la BDL et autres, s’ils pouvaient être fonctionnels. L’ancien stade communal qui permettait aux jeunes de se défouler a été squatté par les responsables pour y construire des immeubles d’habitation. Le nouveau «stade réglementaire» promis tarde à voir le jour. Même les travaux du nouveau siège de l’APC que devait loger l’actuelle mairie, exiguë et peu fonctionnelle, sont à l’arrêt depuis près de dix ans. «Il est temps que les choses bougent», ne cessent de dire les habitants qui fustigent les différents responsables qui se sont succédés à la tête de la commune et qui n’ont pas su, ou pas pu, créer la ville qu’ils attendaient d’eux.

A. O. T.