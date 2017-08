Distribution de vêtements aux nécessiteux

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Pour la seconde fois en l’espace de quelques mois, les responsables de l’APAM (association pour la promotion de l’agriculture de montagne), dont le siège se trouve à Aïn El-Hammam, se rapproche des démunis de la région en leur proposant des vêtements en cette période précédant l’Aïd et la rentrée scolaire. Un lot de plusieurs ballots d’habits de toutes sortes vient d’être réceptionné au siège de l’association, où plusieurs femmes s’attèlent à les trier par sexe et par âge avant de les ranger soigneusement. D’ores et déjà, des mères de familles nécessiteuses se sont rendues sur place pour choisir les objets qui leur conviennent à elles et à leurs enfants. «Par les temps qui courent, il est difficile de vêtir un enfant. Les prix affichés décourageraient même les bourses moyennes», disent ceux qui assistent à l’ouverture des sacs qui contiennent des pantalons, des tee-shirts et des chemises propres et en bon état. Comme lors de la première opération, des lots de vêtements pliés et emballés soigneusement, seront acheminés vers les villages de la commune où ils seront remis aux nécessiteux, en collaboration avec les comités de villages. «Cette distribution vient à point nommé», nous dit Saadi, un membre de l’APAM qui se démène pour finaliser cette louable initiative au plus tôt. «J’espère que ce sera terminé avant la fête et la rentrée scolaire», ajoute-t-il. Quant à la provenance de cette aide, notre interlocuteur nous informe qu’ «en plus des amis des anciens scouts de Tizi-Ouzou, des particuliers de la ville des genêts nous ont joints pour nous remettre des sacs entiers d’habits dont certains à l’état neuf». Des dizaines de familles dont certaines ont déjà bénéficié du premier arrivage, seront concernées encore cette fois par ces dons. Sans ressources aucune, il leur est déjà difficile d’assurer le pain quotidien à leurs enfants. Quant à leur acheter des habits vendus à des prix excessifs, ils devront attendre de meilleurs jours. Par ailleurs, une partie des vêtements réceptionnés est destinée à être transformée sur place par les couturières de l’association. Notons que l’APAM dispose d’un atelier doté de machines à coudre, où plusieurs jeunes filles s’appliquent à donner une autre vie aux habits usagés dont on leur fait don. Les objets fabriqués tels des sacs, des porte-documents et même d’autres habits sont exposés pour la vente au niveau de l’atelier.

A. O. T.