Tassoukit honore ses lauréats

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

La cour de l’école primaire a semblé trop exigüe pour accueillir les nombreux lauréats, leurs parents et les nombreux invités à l’occasion de la cérémonie organisée par le comité de village de Tassoukit pour honorer les lauréats des différents examens. Le président du comité, Salem Zekraoui, après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des présents à déclaré : «Nous avons choisi cette date toute proche de la rentrée scolaire, ceci dont le but d’encourager nos élèves à aller de l’avant et à persévérer pour plus de réussite. Je dois rappeler que le savoir construit des immeubles sans acier et l’ignorance détruit les bâtiments les plus solides. Ceci pour dire que l’instruction et la quête du savoir sont les clés de la réussite et du développement des nations. Un grand merci aux écoliers et à leurs parents. Un autre grand merci aux membres du comité de village, et surtout chapeau bas à chaque enseignant et enseignante pour les efforts qu’ils fournissent le long de l’année au service des écoliers». Après de nombreuses interventions on procédera à la distribution des diplômes et des cadeaux à la centaine de lauréats (34 lauréats de 5AP, 25 lauréats du BEM et 39 nouveaux bacheliers). Un enseignant à la retraite, en l’occurrence M. Aodar kader a aussi été honoré. La cérémonie a été tenue dans une ambiance festive, puisque le DJ prévu diffusait des décibels à faire vibrer les présents. Bonne note pour les organisateurs du comité de village.

Hocine T.