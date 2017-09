Les villages sortent de l’enclavement

Par DDK | Il ya 58 minutes | 138 lecture(s)

La commune d’Iboudraren, relevant de la daïra de Beni Yenni, a bénéficié de plusieurs projets qui permettent à tous ses villages de sortir de l’enclavement.

Les efforts de la municipalité semblent être déversés sur les projets de revêtement de l’ensemble des routes et pistes de tous les villages. A cet effet d’ailleurs, une entreprise a été engagée pour mener les travaux sur ces routes et pistes. «Notre commune a bénéficié de plusieurs projets de revêtement des routes, des projets qui permettront de désengorger les villages», dira le maire d’Iboudraren Abdeslam Lekhel. Et de détailler «à commencer par les 2 pistes d’Aït Eurbah, qui mènent de l’embranchement dit la tranchée jusqu’à Aït Eurbah, piste dite piste Est est revêtue dans le cadre des PSD (Projets Sectoriels de Développement). La piste qui va de la stèle Mohia au chemin communal de Ouacif, piste ouest est revêtue sur le programme de l’APC (PCD) dans le cadre du FCCL. Ensuite, la piste menant de Tizi Letniyen, vers Tassaft en PSD, et la ceinture du village Tassaft dans le cadre du PCD». Toujours dans le cadre des PSD, le village Aït Ali Ouherzoune a vu sa ceinture revêtue. Quant aux villages Bouadnane, Ighil N Sedda et Darna, les tronçons du CW11 vers la RN30 ont été de leurs côtés aussi goudronnés. Notre interlocuteur continuera dans les détails «Comme on a vu que tous les villages ont bénéficié du revêtement de route on a proposé le village Tala N’Tazert et Ighil Bouamas et on a eu une bonne cagnotte affectée à ces routes, qui ont été prises en charge dans les PCD. Ainsi, on attend, pour les prochains mois, une proposition de 5.5 km dont 3.5 km pour Iighil Bouamas ,1.1km pour TNT et 1.4 km pour Aït Allaoua. Ainsi, je peux dire que d’ici 3 mois, tout le réseau routier sera revêtu à 100%». Sur d’autres registres, plusieurs projets ont été avalisés selon le maire de la commune d’Iboudraren : «tous les villages ont été touchés par les Plans communaux de développement. Je peux vous citer le village d’Aït Eurbah, qui est concerné par la réalisation d’un mur de soutènement de la placette d’Aït Eurbah vers le village qui est en voie de finalisation.

Captage de sources comme pourvoyeur d’eau potable

«Pour Tassaft, on a le revêtement en pavés de la route qui mène de la placette Tassaft vers l’école primaire». Pour les autres villages de la commune, et à titre d’exemple, le P/APC citera Aït Ali Ouherzoune, où un projet de barreaudage, un petit mur de soutènement et un confortement d’un sentier qui mène vers la placette du village ont été inscrits. Il en est de même pour Ighil n’Sedda, qui a bénéficié d’un confortement de sentiers, a-t-on également appris auprès du maire. «Les citoyens du village Bouadnane ont proposé un captage de source la Tala n Tazert, la réalisation d’un stade combiné qui est réceptionné et livré. Les jeunes bénéficient de cette infrastructure». Du côté d’Ighil Bouamas, ce sont des revêtements et des sentiers en pavés qui ont été retenus. Concernant un autre village de la commune, en l’occurrence Darna, village qui sépare justement la commune de Yattafen de celle d’Iboudraren «c’est le captage de source qui mène de la forêt d’Aït Allaoua vers Darna qui nous a coûté quand même la somme de 7 millions de DA. Le projet est en voie de réalisation et j’oserai dire qu’il ne tardera pas à être achevé», ajoutera encore Abdeslam Lekhel. Quant au village Aït Allaoua, le village le plus éloigné de la commune, situé sur le flan de la montagne, il a bénéficié de 3 projets dont le confortement des routes, la réfection des réseaux AEP et la réfection des réseaux d’assainissement, dira le P/APC qui précisera que la wali de Tizi-Ouzou a accordé une somme de 2,1 millions de dinars pour l’aménagement de la placette de ce village, qui accueille chaque année la fête de la cerise. Il y a lieu de souligner que d’autres projets ont été décrochés, tandis que certains sont réalisés, comme le revêtement de la piste menant vers le siége de l’association Mbarek Aït Menguellat. De même que le monument à la mémoire des 3 martyrs de la démocratie de la berbérité et de l’indépendance, à savoir Mbarek Aït Menguellat, Amar Ould-Hamouda et le docteur Salah Aït Mohand-Saïd. Ces trois personnages, martyrs, ont droit à une très jolie stèle qui a été réalisée sur la route menant vers Aït Allaoua. Le maire ne cache pas sa satisfaction au sujet du projet d’un réservoir d’eau de 300 m3 de volume pour les villages Aït Eurbah et Tassaft Ougemoune. Un projet lancé dans le cadre des PCD. «Le wali nous a aussi accordé une enveloppe de 14 millions de dinars pour la réalisation des deux conduites pour les deux villages ; ce qui nous permettra de soulager les citoyens de ces deux villages en eau potable», souligne encore le maire. Celui-ci note aussi l’existence d’un projet de captage de l’eau de la source de Tala n’Tmousa, à Ighil Bouamas, ainsi que le revêtement du terrain de l’association sportive en gazon synthétique.

M. A. B.