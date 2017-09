L'imam de la mosquée honoré

Par DDK | Il ya 58 minutes | 102 lecture(s)

Si on entend ici et là des frictions entre les habitants, les fidèles avec la quasi-totalité des imams qui officient dans les mosquées de la wilaya, ce n'est pas le cas à Imaândène. Dans ce village, c'est avec un pincement au cœur que les villageois ont appris la séparation avec leur imam Abdelkadri Djillali, car c'est de lui qu'il s'agit. Celui-ci va retourner au bercail, à Chlef, sa wilaya d'origine, après avoir passé un quart de sa vie dans la wilaya de Tizi-Ouzou, dont onze années à Imaândène. En effet, à cette occasion, le comité religieux et le comité de village ont décidé de lui rendre hommage. C'est à l'intérieur de ce lieu de culte, inauguré en 2005, qu'eut lieu la cérémonie en présence de fidèles, de villageois non pratiquants, d'autres imams tel celui de Tighilt Bougueni, chef-lieu communal, M. Said Zerrouki et le coordinateur des imams du sud de la wilaya, M. Ali Naili. Prenant la parole, le président du comité religieux dira : "Nous regrettons que Djillai nous quitte. Après onze ans, nous l'avons adopté. Il est devenu l'un des nôtres. En effet, nous allons le regretter quand on sait que durant toute sa carrière, il a propagé un islam tolérant et l'amour entre tous. Vraiment, c'est un imam exemplaire. Nous lui souhaitons une fin de carrière honorable eu égard à ses qualités humaines et son savoir. Vraiment, c'est avec un pincement au cœur que nous allons nous séparer de lui", dira M. Abdeslam Chérifi avec une gorge nouée. Et d'ajouter : "N'oublions pas que grâce à ses initiatives, notre mosquée est devenue un rayonnement notamment avec toutes les activités qui ont été organisées. Encore une fois, nous leur disons au revoir". De son côté, M. Amar Rakem, un membre du comité de village, abonde dans le même sens en soulignant les qualités de cet homme religieux qui s'est dévoué durant sa carrière à l'éducation des enfants et même des adultes : "C'est un imam exemplaire. Il n'a eu aucun problème avec notre direction. On le donnait toujours comme exemple. Cheikh Djillali est aimé par tous. Nous lui souhaitons plein de succès pour la suite de sa carrière", lancera M. Ali Naili en sa qualité de représentant de la direction des affaires religieuses de Tizi-Ouzou. D'autres personnes ont intervenu pour donner des témoignages au sujet de cet imam. Au terme de cette sympathique cérémonie, des cadeaux et même une somme d'argent ont été remis à l'imam qui ne trouvera pas de mots pour remercier tous les villageois.

Amar Ouramdane