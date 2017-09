3 veaux et trois béliers égorgés à mazgharène

Par DDK | Il ya 59 minutes | 100 lecture(s)

C'est le seul village dans cette commune qui ne rate pas d'immoler des bêtes à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Adha. En effet, la veille, soit le jeudi, la place du village Imazgharène n'a pas désempli durant toute la journée. En plus des habitants du village, il y a eu tous ceux originaires d'Imazgharène établis en dehors du village qui sont venus assister à ce regroupement annuel. Dès les premières heures de la journée, tout le monde a été mobilisé par le comité de village. "C'est un rituel que nous tenons chaque année à la veille de la célébration de cette fête. C'est une tradition ancestrale que nous avons sauvegardée. Non seulement, pour la nuit, tous les habitants vont avoir le même plat préparé avec cette viande mais aussi c'est l'occasion d'accompagner les démunis et les orphelins durant cet événement", nous confiera, d'emblée, M. Farid Haddadi en sa qualité de président du comité de village. Celui-ci nous expliquera que grâce aux cotisations et aux dons des personnes généreuses, l'événement a été grandiose. "Au total, nous avons acquis trois veaux avec 80 millions de centimes et des personnes du village nous ont offert trois béliers", détaillera-t-il. Du matin jusqu'à l'après-midi, les jeunes ont participé à la répartition des parts car il y en a eu un grand nombre. "Ce sont 4 620 personnes qui ont cotisé. Nous avons réparti ces quartiers de viande en 462 parts. Chaque part est destinée à 10 personnes. C'est un travail fastidieux mais je remercie quand même tous ceux qui se sont mobilisés pour l'opération", ajoutera ce président du comité. "Ce n'est pas seulement pour la viande que nous tenons ce conclave, mais c'est aussi pour rassembler tous les habitants du village, notamment ceux qui sont à l'extérieur. Il y a des jeunes qui ne connaissent pas les familles d'Imazgharène installées ailleurs, c'est l'occasion pour eux de se rencontrer. Il y a aussi cet esprit de solidarité que nous ne devons pas occulter. Certaines familles ne peuvent pas se permettre de sacrifier le mouton, elles auront alors le droit de goûter à la viande et à la joie de cette fête religieuse", dira un sage du village qui rappellera que cette tradition est ancrée dans la vie du village depuis des lustres. Dès que toutes les parts ont été réparties, le partage a commencé par le président qui appellera les familles une à une à prendre sa part dans une ambiance festive, d'autant plus que ce rassemblement a été égayé par les enfants qui s'amusaient et lançaient des pétards. Seul le moment où le président avait décidé de démissionner de son poste est à regretter car durant son mandat, le village a bénéficié de nombreuses commodités notamment l'eau potable, le gaz naturel, l'école primaire, une unité de soins après plusieurs actions organisées devant l'APC et la daïra de Draâ El-Mizan. "Maintenant, après avoir occupé le poste de président durant cinq ans, celui de vice-président durant trois ans et membre du comité durant trois autres années, je pense qu'il est temps de me retirer et de laisser la place aux autres. Il y aura une assemblée générale dans quelques jours où je présenterai les bilans moral et financier et ensuite ce sera une assemblée générale élective pour élire le nouveau président et son bureau. Je crois que j'ai accompli cette mission avec dévouement, mais toute chose a une fin et je ne peux plus continuer", annoncera M. Farid Haddadi d'un ton solennel au terme de cette assemblée de tout le village.

A. O.