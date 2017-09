D’da Ahmed honoré !

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Quoique âgé de 78 ans, le temps n’a pas atténué le timbre de la voix de l’enseignant Ahmed Benouala, qui a débuté sa carrière d’enseignant en 1963 à Cheurfa n Bahloul, dans la commune d’Azazga. Ce dernier n’a pas caché sa fierté de se voir honorer par ses anciens élèves, devenus aujourd’hui des cadres dans différentes institutions étatiques. L’homme de la soirée de jeudi dernier, la veille de l’Aïd, était certes le professeur Ahmed Benouala, mais la grande satisfaction a été de voir les anciens élèves du professeur défiler au micro, dans la cour de la maison de jeunes, pour remercier et exprimer leur gratitude à ce grand homme. Des ingénieurs, des cadres, des professionnels et des professeures, tous ont témoigné de l’impact positif qu’a eu le professeur dans leur vie. Durant la cérémonie, des cadeaux symboliques on été attribués à M. Benouala, par le collectif des anciens élèves qui n’ont pas manqué de se déplacer à Aït Hichem pour acheter un tapis et un burnous ainsi qu’un tableau d’honneur et un tableau comportant des photos d’anciens élèves pour les offrir à l’homme qui a sacrifié sa vie pour éclaircir les chemins du savoir à toute une génération, laquelle était dans le besoin d’apprendre et d’être orientée afin d’affronter les dures moments de la vie. À la fin de la cérémonie, le professeur Benouala, non sans émotion, a remercié vivement l’assistance pour ces retrouvailles et ces reconnaissances : «Je suis vraiment très ému. Je remercie les initiateurs de cette louable action dans l’espoir de voir notre jeunesse aller de l’avant pour que notre pays s’émerge devant d’autres nations», soulignera D’da Ahmed. Pour la clôture, une collation a été offerte à l’ensemble des présents à cette bonne initiative.

Ali Iber