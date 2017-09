Cap sur le nettoyage des routes

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Tout comme de nombreux chefs-lieux communaux, celui de la municipalité de M’Kira, connu sous le nom de Tighilt Bougueni, est un véritable dépotoir à ciel ouvert.

Ainsi, une vaste opération de nettoyage a été initiée par des volontaires venus, non seulement, du chef-lieu mais aussi des villages environnants. Durant toute la journée du jeudi, les jeunes volontaires se sont attaqués à ramasser les ordures, les bouteilles en plastique et les sachets qui jonchaient les à côtés du Boulevard Ali Mellah, la rue principale de la cité mais aussi les ruelles adjacentes. «Depuis longtemps, nous avions voulu nettoyer toutes ces immondices, malheureusement, les responsables locaux ne se sont pas intéressés à ce genre d'opérations. Alors, avec nos propres moyens, nous avons pris le taureau par les cornes. Et au bout d'une journée harassante, nous avons redonné à notre ville un beau visage», déclare un des initiateurs de cette action. «C'est l'affaire de tous. Nous ne savons pas que font les responsables locaux. Même les bacs à ordures ont été brûlés dernièrement sans que personne ne daigne lever le petit doigt. Vous savez dans notre chef-lieu, c’est aussi l’insécurité. C'est un chef-lieu livré à lui-même», a souligné un autre intervenant. Par ailleurs, les jeunes volontaires ont également décidé de repeindre certaines façades enlaidies par les affiches électorales des précédentes échéances. «Les commerçants seront invités à repeindre leurs façades. Dans le cas où il n'y aurait pas leur adhésion, nous allons le faire nous-mêmes», ajoute-t-on au sein des volontaires. En outre, une autre opération similaire est en cours de préparation. Il s'agit, apprend-t-on, de nettoyer cette fois les abords du CW 107 à partir du lieu-dit «Les quatre chemins» jusqu'au chef-lieu de daïra (Tizi-Gheniff). «Nous souhaitons que tous les habitants des villages traversés par ce chemin de wilaya se joignent à nous afin de débarrasser cet axe routier de toutes ces immondices jetés par les automobilistes», précise un intervenant.

Amar Ouramdane