Cri d’alerte de l’association des activités de jeunes

Face à la dégradation de l’environnement et à la multiplication des dépotoirs, des points de chute des ordures ménagères et des décharges sauvages à travers la localité de Makouda, l’Association des activités de jeunes sonne le tocsin. En effet, à travers une déclaration, dont une copie est parvenue à notre rédaction, ladite association lance un appel de détresse, pour appeler à plus de civisme et à renforcer les moyens de collecte des ordures, en vue de préserver l’environnement et de mettre un terme définitif à la saleté qui prévaut dans la région. Dans la déclaration en question, on peut lire d’emblée : «Makouda est devenue une montagne d’ordures, c’est un viol écologique ! Les citoyens, les organismes et toutes les autorités à tous les niveaux sont appelés à faire le nécessaire pour enrayer ce fléau». En outre, les rédacteurs du document constatent : «Ces décharges illicites et cette catastrophe environnementale dans les quatre coins de Makouda, particulièrement à l’entrée du chef-lieu, sont dues au manque de rotations d’enlèvement (2 fois par semaine), de bacs à ordures et d’implication des citoyens dans la préservation de la nature». Les rédacteurs appellent, enfin, «les services de l’ordre, la justice et l’ensemble des organismes à s’impliquer avec fermeté et passer à l’application des lois relatives à la protection de l’environnement». Le président de l’association des activités de jeune de Makouda, Mohand Hamdous, joint, notera : «Le constat est alarmant. La nature est en danger. La protection de l’environnement est la responsabilité de tous. Les citoyens, les différents organismes, les autorités doivent s’impliquer davantage et avec la force de la loi. Nous avons, certes, organisé plusieurs actions de nettoyage à travers notre localité, mais la saleté revient vite au galop».

Hocine T.