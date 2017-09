Kermesse au centre culturel

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Le groupe des anciens scouts «Union» de Draâ Ben Khedda a pris l'initiative d’organiser plusieurs activités au profit des enfants, à l’occasion de l’Aïd. «C'est une première pour le groupe Union qui tentera d'apporter un plus et briser cette monotonie du deuxième jour de l'Aïd», notera le responsable du groupe, M. Salim Boutayeb. Les activités se sont déroulées, dans l’après-midi du samedi, au centre culturel et sportif Yahia Bacha Ahmed. La cour de l’établissement grouillait d'enfants enthousiasmés et décidés d'arracher un prix aux divers jeux, dont le ticket est vendu à 50 DA. La queue de cheval, le court-circuit, le jeu de pénalty, le jeu de pêche, le jeu de la bassine, le permis de conduire, entre autres, jeux proposés aux enfants : «Ces jeux d'enfants ont disparu. Nous voulons les récupérer et les propager à travers la commune et au-delà. L'autre activité est le manège sponsorisé par un bienfaiteur que nous remercions vivement», soulignera M. Boutayeb. Une tombola, dont le ticket est vendu à 100 DA, était également organisée. «Deux tablettes sont mises en jeu : Une grande de marque D-Tech et une petite de marque Archos», expliquera notre interlocuteur. Et d’ajouter : «Deux tirages au sort auront lieu : l'un à 18h30 pour la grande tablette et l'autre à 21 h pour la petite tablette, afin de libérer les enfants et leurs parents.» Le responsable n'omet pas de remercier les services de sécurité et la protection civile qui ont répondu à l'appel, ainsi que les animatrices et animateurs du groupe Union.

M A Tadjer