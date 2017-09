… Et 450 autres à Yatafen

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

L’APC de Yatafen a pris l’initiative comme chaque rentrée scolaire de prendre en charge le trousseau des élèves du primaire et les élèves du CEM. Ainsi, près de 261 trousseaux seront destinés aux élèves du primaire, dont 131 pour l’école d’Aït Saada, 88 pour Aït Daoud et 42 pour l’école du Souk El-Had. Selon le maire de la commune, Slimane Ouyahia, «les 189 élèves du CEM d’Aït Saada recevront tous leurs trousseaux scolaire sans exception». Et de souligner au sujet de la prime de scolarité : «La prime de 3 000 DA sera assurée pour les élèves de la première à la cinquième année primaire, étant les élèves du préscolaire ne sont pas concernés par cette mesure sociale.» Quant aux lycéens qui pourraient bénéficier de trousseaux scolaires, le maire souligne : «Cette année, si nous recevrons un autre quota, les lycéens de notre commune se verront attribuer un trousseau scolaire». Une nouvelle qui est à même de soulager les parents d’élèves déjà éreintés par les dépenses qui se sont accumulées depuis le mois du Ramadhan. Slimane Ouyahia a tenu à souligner, par ailleurs, que tous les préparatifs pour la réussite de cette rentrée scolaire sont achevés, à l’instar des opérations de nettoyage, de restauration et d’hygiène.» Et pour améliorer la situation des aires de jeux des trois écoles primaires, le P/APC a souligné que ces aires de jeux ont été revêtues du gazon synthétique 5ème génération, assurant ainsi les bonnes conditions aux élèves du primaire.

Karima Ait Ouarab