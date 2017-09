Un feu de forêt évité de justesse

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Si le feu de forêt qui a touché, le 24 août dernier, Tafoughalt, El Hammam, Ichoukrène et Maâmar a ravagé des milliers d'oliviers et d'arbres fruitiers, celui qui s'est déclaré avant-hier à Taghzout n'a pas fait autant de ravages. Car, l'appel a été vite lancé. Les secours n'ont pas tardé à arriver sur place. D'ailleurs, les sapeurs-pompiers n'ont pas trouvé de difficultés à le circonscrire parce que le feu a pris dans le nid de la rivière et l'accès était facile. D'autre part, il faut dire que les conditions météorologiques étaient bonnes. Il n'y avait pas une forte chaleur et aussi aucun vent ne soufflait à ce moment de la journée (dans l'après-midi). Les flammes ont tout de même réduit en cendres les lauriers roses et quelques eucalyptus. En tout cas, une autre catastrophe a été évitée de justesse. «Vraiment, nous avions trop peur. Nous voyons déjà nos oliviers brûler. Fort heureusement, les pompiers se sont dépêchés sur les lieux. D'ailleurs, nous les remercions au passage pour tout ce qu'ils font, non seulement pour sauver nos forêts, nos oliveraies, nos champs mais aussi des vies humaines sur les routes et partout», dira un habitant de Tafoughalt. Dans cette grappe de villages, les habitants craignent toujours d'autres sinistres. «Ce n'est pas encore fini. Les mois de septembre et d'octobre sont redoutés pour ce genre de feux de forêts, parce que c'est la période où certains incinèrent leurs fumiers et leurs ordures. La vigilance doit être toujours maintenue», estimera un membre du comité de village. Effectivement, il y a quelques années, un été sans feu s'est achevé par une catastrophe qui avait touché une grande partie des villages de la commune d'Aït Yahia Moussa. Selon les riverains, il est temps de relancer le projet des pistes agricoles pourtant inscrites, mais non encore lancées. Des pistes pourtant indispensables dans ces zones boisées. Il faut rappeler qu'au lendemain de la catastrophe qui a touché la municipalité en juillet dernier, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui, avait donné des instructions fermes pour multiplier les pistes et relancer les postes avancés de la Protection civile qui étaient gelés.

A. O.