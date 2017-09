Le Croissant rouge au chevet des malades

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Le Croissant rouge algérien, comité local d’Azazga, a rendu visite, vendredi dernier, aux enfants hospitalisés de l’hôpital Meghnem Lounes d’Azazga. Ces derniers ont eu droit à de nombreux cadeaux distribués par les bénévoles du comité local. L’occasion était de rendre le sourire à ces enfants, mais aussi à leurs parents présents et tout cela sous le regard affectif du personnel de garde de cet hôpital. «Cela fait quelques années déjà que nous partageons la fête de l’Aïd avec les enfants qui ne peuvent pas passer cette fête chez eux», dira un membre du comité local du CRA. Enfin, lors de cette visite traditionnelle, les bénévoles n’ont pas manqué de rendre visite aux autres personnes malades et âgés, pour partager avec eux des moments de joie et de solidarité.

A. Iber