à quand le nouveau plan de circulation ?

Par DDK | Il ya 57 minutes | 111 lecture(s)

Le chef-lieu de la commune de Souk El-Ténine, dans la daïra de Maâtkas, continue de subir les affres des embouteillages interminables et étouffants, notamment durant les heures de pointe, mais aussi durant les jours du marché qui se tiennent les lundis et jeudis. En effet, les automobilistes appréhendent le passage inéluctable sur l’important chemin de wilaya n°147, qui relie Tizi-Ouzou à Mechtras via Maâtkas et Souk El-Ténine, en raison de son exigüité et de l’anarchie qui y règnent. Ainsi, en plus du stationnement à double sens, du squat des trottoirs et de l’absence d’une unité de services de sécurité (ni sûreté urbaine, ni brigade de gendarmerie nationale), tout concourt à rendre cette ville inhospitalière. Autrefois, il était question d’une petite rocade qui éluderait bien la ville et permettrait ainsi aux usagers du CW147 de circuler en toute quiétude, mais l’opposition des propriétaires terriens à l’époque a fait capoter le projet. En outre, le projet d’implantation d’une brigade de gendarmerie nationale est également renvoyé aux calendes grecques, car le terrain préalablement choisi est rejeté pour problème d’inaccessibilité, dit-on au niveau de la commune. C’est dire enfin, qu’en termes d’aménagement urbain et de travaux publics, beaucoup reste à faire dans cette commune, où le problème du foncier constitue un véritable goulot d’étranglement pour toute volonté de développement local.

C. A.