La polyclinique manque de tout !

La polyclinique de Bouzeguène accuse un manque accru, aussi bien en matière de personnel soignant que de matériel médical. Cette situation se répercute sur le bien-être des riverains et sur la prise en charge des patients. Ainsi, se soigner devient un calvaire pour les habitants de la commune. Le service d’urgence ne prodiguerait que les premiers soins (pansements, injections, calment,...), un service de radiologie où il n’y aurait ni médecin, ni imageries médicales. Aussi, la maternité de la polyclinique ne parviendrait pas à prendre en charge les parturientes qui se voient orientées vers l’hôpital d’Azazga. À noter que les frais de transfert se font au profit du patient. L’enceinte hospitalière ne disposant pas d’ambulance, ceux-ci se voient contraints de se prendre en charge par eux-mêmes. On aurait même signalé des décès au cours de leur transfert. Toutefois, la commune ayant bénéficié d’une ambulance offerte par la Fondation Zinedine Zidane, en 2016, celle-ci servirait pour acheminer les courriers à la poste. Un autre problème que connait l’EPSP de Bouzeguène, c’est le manque de sécurité. Il n’y aurait, en effet, qu’un seul agent qui gère les querelles entre le personnel soignant et les citoyens. Il s’improvise aussi brancardier pour les malades. Les citoyens espèrent que leur polyclinique devienne un peu plus fonctionnelle pour une meilleure prise en charge des patients.

Lynda Azzoug