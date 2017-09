Trois hectares de maquis détruits à Boumahni

Par DDK | Il ya 57 minutes | 101 lecture(s)

Dans l'après-midi d'avant-hier, un feu s'est déclaré dans la vaste forêt de Boumahni. Pas mois de trois hectares, toute végétation confondue, ont été ravagés par les flammes. L'arrivée des secours (forestiers et sapeurs-pompiers) a été salvatrice. Tous les moyens ont été mis en branle. " Fort heureusement, il n'y avait pas de vent sinon elles se seraient propagées vers l'intérieur. Tout de même, beaucoup d'espèces végétales ont été décimées notamment le chêne-liège", répond M. Merzouk Haddadi contacté à ce sujet. Notre interlocuteur rappellera que ce feu de forêt est incomparable à ce qui s'est passé en juillet dernier, lorsque des milliers d'oliviers ont été réduits en cendres. Il appellera, par ailleurs, ses concitoyens à plus de vigilance en cette fin d'été tant redoutée par des incendies qui pourraient se déclencher à n'importe quel moment lors de l'incinération des déchets et autres détritus.

632 colis scolaires distribués

Comme partout ailleurs, l'opération de distribution des trousseaux scolaires aux nécessiteux et aux démunis a été achevée. «Nous les avons remis aux directeurs qui, à leur tour, les distribueront le jour de la rentrée, à travers nos neuf écoles primaires», nous confiera le maire M. Merzouk Haddadi. Et de détailler, «Au total, nous avons acquis 632 trousseaux, soit cent de la direction de l'action sociale, et 532 avec la subvention de la wilaya». Interrogé sur les préparatifs de la rentrée scolaire, il nous fera savoir que c'est une rentrée tout à fait normale. «Nous n'avons aucune pression, les classes de l'école de Bouhamou attendent leur lancement. Sinon, nous sommes prêts sur tous les plans», expliquera-t-il. A noter que Aïn Zaouïa compte un lycée, deux CEM et neuf écoles primaires.

Deux stèles attendent leur inauguration

Dans la commune d’Aïn Zaouïa, deux stèles attendent leur inauguration. Il s’agit de celle décidée en hommage à feu Rabah Aissat, ex P/APW de Tizi-Ouzou et ex-maire de Aïn Zaouïa, assassiné le 12 octobre 2006 par un groupe armé sur la terrasse d'un café maure au chef-lieu en plein mois de Ramadhan. Celle-ci a été financée par l'APW. Elle sera probablement dévoilée à l'occasion du onzième anniversaire de son assassinat, à la suite d’un colloque qui sera organisé à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. L'autre stèle est celle dédiée aux martyrs de toute la commune. «Les travaux avancent bien. Si tout se passe comme prévu, elle sera inaugurée le 1er novembre prochain», nous confiera une source locale. Effectivement, celle-ci n'attend que les dernières retouches et l'emplacement de la plaque qui comprendra les noms de tous les martyrs de la commune. «Cela a été une grande bataille, surtout pour récupérer le terrain qui allait être squatté. C'est un bon point pour notre exécutif communal», conclura le maire.

Amar Ouramdane